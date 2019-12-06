الأهلي ينشر اسم الاستاد الجديد لأول مرة عبر صفحته الرسمية

قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتغيير اسم استاد ملعب السلام الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وكتبت الصفحة الرسمية مسمى "استاد الأهلي" بدلا من استاد السلام، وتوقيت المباراة، وأزالت اسم ملعب السلام نهائيًا.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي الحصول على ملعب ستاد السلام لاستضافة مباريات الفريق الأول سواء المحلية أو الأفريقية، ليكون الملعب الخاص للمارد الأحمر، لمدة 25 عاما.

وأوضح النادي الأهلي أن مدة حق انتفاعه بملعب ستاد السلام ستمتد لحين إنشاء ملعب النادي الأهلي، بحيث ينتهي ذلك العقد المُبرم بين الأهلي واستادات مع الانتهاء من مشروع الملعب الأصلي للقلعة الحمراء، بحيث تكون خطوة خوض المباريات على ملعب السلام كمرحلة مبدئية لاستضافة مباريات المارد الأحمر، لحين الانتهاء من المشروع الأكبر وهو بناء استاد الأهلي.

وعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا في ملعب مختار التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، أعلن خلاله عن مجموعة من القرارات تعتبر وحدة اقتصادية كاملة بين الأهلي وشركة استادات.

ويدخل الأهلي مواجهة الهلال تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة والمضي نحو حجز بطاقة تأهل إلى الأدوار التالية في البطولة ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.

ويسعى المارد الأحمر إلى إعادة ترتيب أوراق المجموعة الثانية بعد خسارته في الجولة الأولى بالمجموعة أمام النجم الساحلي التونسي في المواجهة التي أدارها الحكم البتسوانى جوشوا بوندو.