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رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني للأهلي في الهلال (فيديو)

09:38 م | الجمعة 06 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني للأهلي في الهلال (فيديو)

فريق الأهلي

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نجح فريق الأهلي في إحراز الهدف الثاني في مرمى الهلال السوداني، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام.

وتحصل جونيور أجايي على ركلة جزاء بعد جذب من مدافع الهلال، لينفذها رمضان صبحي في الشباك.

    

ويحتل الأهلي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدون رصيد من النقاط، بينما يتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة ممتلكاً ثلاث نقاط، وخلفه النجم الساحلي بنفس الرصيد، وبلاتنيوم في المركز الثالث بدون نقاط.

ويدخل الفريق الأحمر، مواجهة الهلال تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة والمضي نحو حجز بطاقة تأهل إلى الأدوار التالية، ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.

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