30 دقيقة.. الأهلي يواصل التفوق على الهلال وأجايي يهدر الهدف الثاني

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فريق الأهلي
مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلي ضد ضيفه الهلال السوداني، على ملعب الأهلي "ستاد السلام سابقاً"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بتقدم الأهلي صاحب الأرض بهدف دون رد.
سيطر الأهلي على وسط الملعب بشكل كامل، وأهدر النيجيري جونيور أجايي، فرصة هدف محقق لصالح الأهلي في الدقيقة 19 من أحداث اللقاء، بعد عرضية رائعة من محمد هاني، فشل المهاجم النيجيري في التعامل معها بالشكل المطلوب.
وتبادل الثلاثي وليد سليمان وأجايي ومحمد هاني، الكرة فيما بينهم، ليرسل هاني عرضية أرضية، سددها وليد سليمان لكنها مرت بعيدة عن المرمى، في الدقيقة 23 من زمن المباراة.
واعتمد الأهلي على التسديد من خارج الـ18، حيث أطلق عمرو السولية تسديدة بعيدة تماماً عن المرمى، بعد كرة مرتدة من دفاع الهلال، ثم سدد محمد مجدي أفشة، تسديدة أرضية قوية لكن جمال سالم حارس الهلال نجح في الإمساك بها.
وكان الأهلي قد نجح في التقدم عن طريق الجناح حسين الشحات، في الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من محمد مجدي أفشة.
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