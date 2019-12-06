75 دقيقة.. فايلر يدفع بديانج بديلا لوليد سليمان والهلال يتراجع للدفاع

مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والهلال السوداني، على ملعب الأهلي "ستاد السلام سابقاً"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بتقدم الأهلي بثنائية دون مقابل.

واستعاد النادي الأهلي السيطرة على أحداث المباراة، بعد بداية هجومية لصالح الهلال في الشوط الثاني، حيث أطلق وليد سليمان تسديدة قوية لكن دفاع الهلال تصدى لها بنجاح.

وأهدر رمضان صبحي هدفاً محققاً لصالح الأهلي، بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة، لكن رمضان سددها بجوار المرمي.

ودفع المدرب السويسري رينيه فايلر بلاعب الوسط المالي أليو ديانج، بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 68 من زمن المباراة، لتأمين خط الوسط بصورة أكبر، من أجل الحفاظ على تقدمه وتقليل خطورة هجمات الهلال المرتدة.

ودفع صلاح آدم المدير الفني لنادي الهلال باللاعب محمد مختار بشة بدلاً من سليم محمد في الدقيقة 71 من زمن المباراة، في ثاني تبديلاته.

وكان الأهلي قد تقدم على حساب الهلال السوداني، بثنائية نظيفة في الشوط الأول، سجلها حسين الشحات في الدقيقة 15، ثم رمضان صبحي في الدقيقة 37، من ركلة جزاء.