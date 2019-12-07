الأهلي: مجدي أفشة رجل مباراة الفريق أمام الهلال السوداني

أعلن النادي الأهلي، حصد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر، لجائزة رجل المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الهلال السوداني يوم أمس الجمعة.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع "فيسبوك" عن حصول اللاعب على الجائزة بعدما قدم أداءً مميزًا طوال أحداث المباراة التي انتهت بفوز الأحمر في النهاية.

وكتبت الصفحة الرسمية: "لاعبنا محمد مجدي أفشه بعد أداء متميز في مواجهة الهلال، بتمريرات ساحرة وتسديدات متقنة، فاستحق جائزة نسر المباراة".

الأهلي يتجاوز عقبة الهلال السوداني بثنائية رمضان والشحات

ونجح الأهلي في تجاوز عقبة الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

وأحرز هدفي الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة، فيما أحرز هدف الهلال الوحيد اللاعب أطاهر الطاهر في الدقيقة 97.

وبذلك يحتل فريق الأهلي المركز الثالث بمجموعته الثانية، برصيد 3 نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، بنفس الرصيد الذي يمتلكه فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي، على أن يلتقي الأخير بنظيره بلاتينيوم ستارز صاحب المركز الرابع، اليوم السبت.

وتعد مباراة يوم أمس بين الأهلي والهلال السوداني، هي الأولى للفريق الأحمر على ملعب السلام، بعدما نجح في الاستحواذ عليه بحق انتفاع لمدة 25 عامًا بالتعاون مع شركة "استادات".