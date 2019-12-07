الأهلي: مجدي أفشة رجل مباراة الفريق أمام الهلال السوداني

أحدث الأخبار
محمد مجدي أفشة
أعلن النادي الأهلي، حصد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر، لجائزة رجل المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الهلال السوداني يوم أمس الجمعة.
وكشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر موقع "فيسبوك" عن حصول اللاعب على الجائزة بعدما قدم أداءً مميزًا طوال أحداث المباراة التي انتهت بفوز الأحمر في النهاية.
وكتبت الصفحة الرسمية: "لاعبنا محمد مجدي أفشه بعد أداء متميز في مواجهة الهلال، بتمريرات ساحرة وتسديدات متقنة، فاستحق جائزة نسر المباراة".
ونجح الأهلي في تجاوز عقبة الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام بالقاهرة، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2019-2020.
وأحرز هدفي الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة، فيما أحرز هدف الهلال الوحيد اللاعب أطاهر الطاهر في الدقيقة 97.
وبذلك يحتل فريق الأهلي المركز الثالث بمجموعته الثانية، برصيد 3 نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، بنفس الرصيد الذي يمتلكه فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي، على أن يلتقي الأخير بنظيره بلاتينيوم ستارز صاحب المركز الرابع، اليوم السبت.
وتعد مباراة يوم أمس بين الأهلي والهلال السوداني، هي الأولى للفريق الأحمر على ملعب السلام، بعدما نجح في الاستحواذ عليه بحق انتفاع لمدة 25 عامًا بالتعاون مع شركة "استادات".
إيفرتون
0
:
0
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
واتفورد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
بورنموث
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
توتنهام هوتسبير
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
مانشستر سيتي
0
:
0
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
مونبيليه
0
:
0
06:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
باريس سان جيرمان
رين
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
ستراسبورج
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
تولوز
موناكو
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
نيس
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
أوجسبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
ماينز 05
فرايبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فولفسبورج
لايبزيج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
بوروسيا دورتموند
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
0
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
شالكه 04
ريال مدريد
0
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
غرناطة
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
ليفانتي
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
برشلونة
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ريال مايوركا
بلاتينيوم
0
:
0
03:00 PMدوري أبطال أفريقيا
النجم الرياضي الساحلي
بيترو أتلتيكو
0
:
0
03:00 PMدوري أبطال أفريقيا
إتحاد الجزائر
زيسكو يونايتد
0
:
0
06:00 PMدوري أبطال أفريقيا
مازيمبي
الوداد الرياضي
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
ماميلودي سنداونز
الزمالك
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
بريميرو دي اوجوستو
أتلانتا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
هيلاس فيرونا
أودينيزي
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
لاتسيو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
أدو دين هاج
0
:
0
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
تفينتي أنشخيده
بي إس في آيندهوفن
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
في في في فينلو
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
بى اى سى زفوله
0
:
0
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
ماريتيمو
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سانتا كلارا
نادي فاماليساو
0
:
0
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
ديبورتيفو أفيس
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
ملطية سبور
0
:
0
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
سيفاس سبور
أنقرة جوجو
0
:
0
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
جوزتيبي
جالاتا سراي
0
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
اتحاد بن قردان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النادي الإفريقي
النادي البنزرتي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
الفتح الرباطي
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
سريع وادي زم
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
حرس الحدود
0
:
0
02:30 PMكأس مصر
بتروجيت
الاتحاد السكندري
0
:
0
02:30 PMكأس مصر
النصر
طلائع الجيش
0
:
0
05:00 PMكأس مصر
دكرنس
الإسماعيلي
0
:
0
05:00 PMكأس مصر
الإعلاميين
أبها
0
:
0
02:30 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
العربي
الصفا
0
:
0
04:25 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد
الهلال
0
:
0
04:45 PMكأس خادم الحرمين الشريفين
الجبلين
تعليقات الفيسبوك