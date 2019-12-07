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مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام أول أغسطس الأنجولي

10:16 ص | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام أول أغسطس الأنجولي

مصطفى محمد مهاجم الزمالك

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة أول أغسطس الأنجولي مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يقود مصطفى محمد التشكيل المتوقع لفريق الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، ويعتمد "كارتيرون" على طريقة 4-2-3-1، ومن المنتظر أن يتكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما الثلاي يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

الزمالك يبحث عن أول فوز له بدور المجموعات

ويسعي الزمالك في مباراة اليوم للفوز واقتناص الثلاث نقاط بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي، وتذيل ترتيب المجموعة الأولى.

ويدخل فريق بريمييرو دي أوجستو "أول أغسطس" الأنجولي مباراة اليوم، وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من التعادل على أرضه في الجولة الأولى أمام ضيفه زيسكو الزامبي.

وتشهد المجموعة ذاتها مباراة تجمع بين زيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولي، في السادسة مساء اليوم، بينما تنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي في التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام.

 

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