خاص.. أمير مرتضى: "أنا زهقت وعايز أمشي".. ورئيس الزمالك يجبره على الاستمرار

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أمير مرتضى
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي طلب من والده الرحيل عن منصبه الفترة الحالية.
وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة، على أن أمير مرتضى، تحدث مع والده أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، وطلب منه الرحيل عن منصب المشرف العام على الكرة بالنادى قائلا: "أنا زهقت وعايز أمشى"، إلا أن رئيس النادى طالبه بالعدول عن هذا القرار والتركيز مع الفريق وعدم الانشغال بأى أمور أخرى.
وأشار المصدر، إلى أن "أمير" كان يفكر فى الاستقالة، بسبب مشاكل بعض اللاعبين في الفترة الماضية وعلى رأسها أزمة المستحقات المالية وتأخر حصول اللاعبين عليها، إلا أن والده أنهى معه كل هذه الأزمات وحصل اللاعبين على جزء من المستحقات.
وقام مجلس الإدارة، بتحفيز اللاعبين بالمكافآت من أجل تخطى عقبة الفريق الأنجولى، حيث شدد رئيس النادي على أهمية فتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وضرورة نسيان الفترة الماضية والعودة مرة أخرى لتقديم عروض جيدة.
ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التاسعة من مساء اليوم، مع أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأهلي بالسلام.
وكان الفريق قد انتظم في معسكر مغلق، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، والذى طالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد وعدم التأثر بالضغط الجماهيرى، مؤكدا أن الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، أمر مهم، خاصة بعد خسارة الفريق فى الجولة الأولى أمام مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف نظيفة.
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