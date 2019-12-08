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مدرب أول أغسطس: راض عن أداء اللاعبين.. والزمالك فريق كبير

الأهلى يقترب من ضم المهاجم السوري عمر السومة

01:30 ص | الأحد 08 ديسمبر 2019
كتب: على سمير وأحمد خالد
الأهلى يقترب من ضم المهاجم السوري عمر السومة

عمر السومة لاعب الأهلي السعودي

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كشفت مصادر مطلعة داخل النادى الأهلى أن السورى عمر السومة، مهاجم الأهلى السعودى، اقترب بشدة من اللعب للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الهجوم.

وقال مصدر -رفض ذكر اسمه- إنه تم طرح اسم المهاجم السورى على إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الماضية، على أن ينضم «السومة» إلى القلعة الحمراء كهدية من أحد المحبين للنادى لتدعيم خط هجوم الفريق، خاصة فى ظل بحث جهاز الكرة عن مهاجم واعد لتدعيم خط الهجوم بعد تراجع مستوى الثلاثى وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة رحب بشدة بانضمام المهاجم السورى الذى أجرى عملية جراحية بألمانيا فى عضلات البطن بعد إصابته بالفتاق، وتم عرض الأمر على المدرب السويسرى رينيه فايلر، وتنتظر إدارة النادى موافقته النهائية على ضم المهاجم خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، قرر جهاز الكرة بالنادى توقيع عقوبة مالية على ثلاثى الفريق أحمد فتحى ورامى ربيعة والمغربى وليد أزارو، وذلك بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السودانى التى أقيمت أمس الأول الجمعة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء توقيع العقوبة المالية على الثنائى فتحى وربيعة، بسبب دخولهما فى مشادة قوية فى نهاية مباراة الهلال، على خلفية الهدف الذى سكن شباك الفريق، بسبب قلة التركيز، حيث تجاهل الثنائى وجود الجهاز الفنى والإدارى، واشتبكا مع بعضهما قبل أن يتدخل بعض زملائهما لإنهاء الأزمة واحتواء الموقف بين الثنائى.

فيما يأتى توقيع عقوبة على وليد أزارو، بسبب قيام المهاجم المغربى بإلقاء قميص التدريب على الأرض، اعتراضاً على عدم مشاركته فى مباراة الفريق أمام الهلال السودانى، وتجاهل المدير الفنى له والدفع بزميله مروان محسن فى الدقائق الأخيرة من المباراة، على الرغم من تألقه فى التدريبات والمباريات وتسجيله هدفين فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بنى سويف فى كأس مصر، وحذره الجهاز الفنى من تكرار الاعتراض بهذا الشكل غير اللائق مرة أخرى.

الفريق يبدأ الاستعداد لدجلة.. تحذير المهاجم المغربى بعد إلقاء القميص.. وفايلر: حققنا المطلوب أمام الهلال

على جانب آخر، يستأنف الفريق الأول تدريباته الجماعية اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات مسابقة الدورى الممتاز وذلك عقب الراحة التى منحها السويسرى رينيه فايلر للاعبى الفريق، أمس السبت، بعد الفوز على الهلال السودانى بهدفين لهدف.

ووضع توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، برنامجاً بدنياً خاصاً للاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى بسبب ضغط المباريات فى الوقت الحالى.

وتقرر حصول لاعبى الفريق الأحمر والجهاز الفنى على مكافآت مالية عقب الفوز على الهلال طبقاً للائحة الفريق ومن المقرر أن يتم صرف المكافأة خلال تسلم اللاعبين الدفعة المالية المقبلة من عقودهم.

وعلق المدرب السويسرى على فوز فريقه على الهلال قائلاً: «حققنا المطلوب منا وهو حصد النقاط الثلاث، واستحوذنا على أغلب فترات المباراة التى شهدت استقبال شباكنا هدفاً فى نهاية اللقاء»، مؤكداً أن الأهلى أهدر العديد من الفرص خلال المباراة، ولو تم ترجمة بعض الفرص التى حصل عليها الفريق فى المباراة إلى أهداف لكانت النتيجة مختلفة تماماً.

وأكد «فايلر» أنه توقع الأداء الدفاعى من جانب الفريق السودانى ولم يندهش من تكتلات الفريق الدفاعية طوال فترات المباراة، خاصة أنه يلعب خارج أرضه ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية بعد فوزه فى المباراة الأولى على بلاتينيوم الزيمبابوى.

وأشاد المدير الفنى بالمستوى الجيد الذى قدمه محمد مجدى «قفشة»، مشدداً على أنه لا يرغب فى عقد أى مقارنات بين لاعبى الأهلى وأى لاعبين آخرين خاصة أن كل فترة ولها ظروفها وملابساتها، فى إشارة إلى عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالى، مشيداً أيضاً بالأداء الذى يقدمه مدافعو الفريق مؤكداً أن الدفع بمروان محسن فى نهاية المباراة يأتى وفقاً للرؤية الفنية له، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يجب أن يكونوا على أتم الاستعداد للوجود فى المباريات. وفيما يتعلق بقيد سعد سمير فى القائمة الأفريقية أكد أنه جاء بعد تعافى اللاعب من الإصابة.

وأضاف «فايلر» أن تأخر الدفع بالأنجولى جيرالدو فى التغيير الثانى جاء بسبب إصابة حارس مرمى الهلال السودانى الذى استغرق وقتاً طويلاً قبل مغادرته الملعب، مؤكداً أنه كان ينتظر اتضاح الرؤية قبل الدفع باللاعب الأنجولى. 

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