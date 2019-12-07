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بن شرقي يقود الزمالك للفوز على أول أغسطس الأنجولي بثنائية (فيديو)

10:50 م | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
بن شرقي يقود الزمالك للفوز على أول أغسطس الأنجولي بثنائية (فيديو)

هدف أشرف بن شرقي ضد أول أغسطس

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حقق نادي الزمالك، فوزاً هاماً على حساب ضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الأول في الدقيقة 16 من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من زميله صانع الألعاب يوسف أوباما.

وعاد بن شرقي ليضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة، في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني، بعد تمريرة من مصطفى محمد برأسه، ليطلق النجم المغربي تسديدة صاروخية من لمسة واحدة سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى ثلاث نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، خلف مازيمبي الكونغولي الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي المركزين الثالث والرابع، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

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وشهدت المباراة تألق المغربي أشرف بن شرقي، الذي سجل هدفين وصنع العديد من الفرص لزملائه، كما قدم أحمد سيد زيزو أداء طيباً، خلال أحداث اللقاء.

واعتمد فريق أول أغسطس الأنجولي على الجناح أري بابل، الذي قدم مستوى مميز لكنه فشل في تسجيل أى هدف.

وتعرض اللاعب إيبوكون أكينفينوا، نجم خط وسط أول أغسطس الأنجولي، للطرد في الدقيقة 71 من زمن المباراة، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني، عقب لمسه للكرة بيده.

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