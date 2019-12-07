كارتيرون: لعبنا مباراة جيدة.. وخروج مصطفى وأوباما بسبب الإجهاد

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بفوز فريقه المصري على حساب نادي أول أغسطس الأنجولي، بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون عقب نهاية اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة اليوم، وراضٍ عن أداء اللاعبين وما زال المشوار طويلا في المنافسة، أعلم أن المباراة أمام نفس الفريق في أنجولا ستكون صعبة في ظل إرهاق السفر إلى أنجولا".

وأضاف كارتيرون: "الفريق يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى، وما زالت لمساتي لم تظهر على الفريق، خاصة وإني قادم منذ فترة قصيرة وأعلم أن الدوري المصري صعب ولذلك علينا الاجتهاد والتعب في الأيام المقبلة".

وأوضح المدرب الفرنسي سبب تغيير يوسف أوباما ومصطفى محمد رغم صناعتهما للهدفين: "قمت بتغيير مصطفى محمد لأنه مجهد ونفس الأمر ليوسف أوباما نظرا للمباريات المهمة المقبلة التي نحتاجهم فيها ولم أشارك أشرف بن شرقي مهاجم صريح إلا في حال عدم وجود مصطفى محمد فقط وهو يصبح أمرا فنيا خاصا بي".

مدرب الزمالك يشيد بلاعبي الفريق قبل مباراة بيراميدز

وتابع مدرب الزمالك حديثه قائلاً: "حرصت الفترة الماضية على العمل من رفع معنويات اللاعبين من أجل الخروج من الحالة النفسية السيئة التي شهدتها الفترة الماضية بسبب الأداء السيئ وسوف نعالج أخطاء مباراة اليوم سريعا".

وأضاف: "مواجهة صعبة أمام بيراميدز في الدوري يوم الخميس، ليس لدينا أزمة في الهجوم ولكن الأزمة في عدم الفاعلية، وهي التي نعمل على حلها سريعا، خاصة وأن لدينا العديد من الحلول ولاعبين مهاريين على أعلى مستوى".