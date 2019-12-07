كارتيرون: لعبنا مباراة جيدة.. وخروج مصطفى وأوباما بسبب الإجهاد

أحدث الأخبار
باتريس كارتيرون مدرب الزمالك
أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بفوز فريقه المصري على حساب نادي أول أغسطس الأنجولي، بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
وقال كارتيرون عقب نهاية اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة اليوم، وراضٍ عن أداء اللاعبين وما زال المشوار طويلا في المنافسة، أعلم أن المباراة أمام نفس الفريق في أنجولا ستكون صعبة في ظل إرهاق السفر إلى أنجولا".
وأضاف كارتيرون: "الفريق يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى، وما زالت لمساتي لم تظهر على الفريق، خاصة وإني قادم منذ فترة قصيرة وأعلم أن الدوري المصري صعب ولذلك علينا الاجتهاد والتعب في الأيام المقبلة".
وأوضح المدرب الفرنسي سبب تغيير يوسف أوباما ومصطفى محمد رغم صناعتهما للهدفين: "قمت بتغيير مصطفى محمد لأنه مجهد ونفس الأمر ليوسف أوباما نظرا للمباريات المهمة المقبلة التي نحتاجهم فيها ولم أشارك أشرف بن شرقي مهاجم صريح إلا في حال عدم وجود مصطفى محمد فقط وهو يصبح أمرا فنيا خاصا بي".
وتابع مدرب الزمالك حديثه قائلاً: "حرصت الفترة الماضية على العمل من رفع معنويات اللاعبين من أجل الخروج من الحالة النفسية السيئة التي شهدتها الفترة الماضية بسبب الأداء السيئ وسوف نعالج أخطاء مباراة اليوم سريعا".
وأضاف: "مواجهة صعبة أمام بيراميدز في الدوري يوم الخميس، ليس لدينا أزمة في الهجوم ولكن الأزمة في عدم الفاعلية، وهي التي نعمل على حلها سريعا، خاصة وأن لدينا العديد من الحلول ولاعبين مهاريين على أعلى مستوى".
أستون فيلا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
نوريتش سيتي
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
برايتون
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
ستاد ريمس
0
:
0
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
نانت
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
مارسيليا
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
يونيون برلين
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
كولن
فيردر بريمن
0
:
0
07:00 PMالدوري الألماني
بادربورن
إيبار
0
:
0
01:00 PMالدوري الإسباني
خيتافي
ريال بيتيس
0
:
0
03:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
ريال بلد الوليد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
ريال سوسييداد
ليجانيس
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
أوساسونا
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
ليتشي
0
:
0
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
سبال
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بريشيا كالتشيو
ساسولو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
تورينو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
سامبدوريا
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
بولونيا
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فينورد روتردام
جرونينجين
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
فالفايك
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
سبارتا روتردام
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
زاناكو
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
اسايي اف سي
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
موتيما بيمبي
إنييمبا
0
:
0
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
سان بيدرو
المصري
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إينوجو رينجرز
دجوليبا
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
بيدفيست ويتس
حوريا
0
:
0
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
النصر
نادي بارادو
0
:
0
09:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
حسنية أكادير
بيراميدز
0
:
0
09:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إف سي نواذيبو
باكوس دي فيريرا
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
فيتوريا جيماريش
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
سبورتنج لشبونة
0
:
0
07:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
بيلينينسيش
0
:
0
10:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
كونيا سبور
0
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
دنيزلي سبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
بلدية إسطنبول
أنطاليا سبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور
قاسم باشا
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي الهلال الرياضي بالشابة
اتحاد تطاوين
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
شبيبة القيروان
الصفاقسي
0
:
0
07:00 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
مولودية وجدة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الجيش الملكي
إتحاد طنجة
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
البحرين
0
:
0
07:00 PMكأس الخليج العربي
السعودية
أسوان
0
:
0
02:30 PMكأس مصر
طنطا
تعليقات الفيسبوك