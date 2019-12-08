اشتباكات في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي مواليد 99

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نشبت مشاجرة عنيفة بين الجهاز الفني لناشئي الزمالك مواليد 1999، والجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي مواليد 1999 بعد انتهاء مباراة الفريقين في دوري الشباب، والتي أقيمت على أحد ملاعب قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك.
وكشف مصدر داخل قطاع الناشئين بالزمالك عن أن المباراة انتهت بخسارة القلعة البيضاء بهدف دون رد وشهدت شدا وجذبا طوال شوطي المباراة بين اللاعبين والأجهزة الفنية.
واكد المصدر خلال تصريحاته الخاصة، أنه بمجرد إطلاق الحكم صافرته تحولت أرض الملعب إلى ساحة خناق كبيرة بين اللاعبين ووصلت للضرب بالأيدي والشتائم.
وتابع: "الخناقة امتدت إلى الأجهزة الفنية، وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة عمرو فهيم، بالتهجم على جهاز الإنتاج الحربي بالضرب بالأيدي، وتوجيه السباب بأبشع الألفاظ، حتى تدخل والأمن وأنهى الاشتباكات".
وخاض الفريق الأول للزمالك أمس الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث نجح في الفوز على أول أغسطس بهدفين دون رد سجلهما المغربي أشرف بن شرقي، ليرتقي الأبيض للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى والذي يتصدره مازيمبي برصيد 6 نقاط.
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