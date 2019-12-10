كهربا فى الأهلى رسمياً بـ50 مليون جنيه لمدة 4 مواسم ونصف

أحدث الأخبار
محمود كهربا
أنهى النادى الأهلى رسمياً التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة بحصوله على 9 ملايين جنيه خالية من الضرائب فى الموسم بمدة تعاقد أربعة مواسم ونصف الموسم، وتحمل الأهلى قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب مع ناديه البرتغالى ديسبورتيفو أفيس، والبالغ 400 ألف دولار ليزيد المقابل المادى للصفقة مع ضم الضرائب على 50 مليون جنيه.
وطلب «كهربا» الحصول على 50% من قيمة الصفقة كمقدم تعاقد، بينما عرض عليه الأهلى حصوله على 25% فقط وهى نقطة سيتم الاتفاق عليها خلال أيام حتى يتم توقيع العقود، وبعدها سيتم الإعلان عن التعاقد، خاصة أن النادى اطمأن تماماً لموقفه فى الصفقة بعدما كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلى، خالد مرتجى، عضو المجلس بالاستفسار من «مونتيرى» محامى النادى فى سويسرا حول موقف النادى القانونى من التعاقد مع كهربا، وجاء الرد إيجابياً، ومن المنتظر ظهور «كهربا» داخل النادى الأحمر خلال أيام قليلة على أن يشارك بعدها فى تدريبات الفريق.
وفى نفس سياق الصفقات، تعقد لجنة التخطيط جلسة مع الجهاز الفنى لحسم المقعد الشاغر بالقائمة لقيده فى يناير، ما بين التعاقد مع مهاجم أو مدافع وفقاً لاحتياجات «فايلر».
ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات عبر المهندس عدلى القيعى مع باهر المحمدى، مدافع نادى الإسماعيلى، من أجل الحصول على اللاعب بعدما أبدى «فايلر» إعجابه الشديد بقدرات اللاعب بعد مشاهدة عدد من لقاءات الدراويش ومشاركة اللاعب فى صفوف منتخب مصر.
ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات فى صفقة ضم «المحمدى» بعد أن قطع «القيعى» شوطاً كبيراً فى مفاوضاته مع نادى الإسماعيلى الذى رحب برحيل اللاعب بعد تقدم الأهلى بمقابل مادى كبير، إضافة إلى وجود رغبة شديدة من «المحمدى» فى الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء نظراً لحصوله على وعد بالمشاركة أساسياً فى تشكيل الفريق وضمه للقائمة الأفريقية.
وعلى المستوى الفنى، يختتم الفريق، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها مساء غد على استاد ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وعقب المران يدخل الفريق فى معسكر مغلق فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بقائمة لاعبين يختارها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى.
وتشهد القائمة عودة أيمن أشرف الذى تم استبعاده من قائمة اللقاء الماضى أمام الهلال السودانى بسبب إيقافه للحصول على بطاقة حمراء، كما أعلن صالح جمعة، لاعب وسط الفريق جاهزيته للمباراة بعد التخلص من آلام العضلة الضامة والمشاركة فى التدريبات الجماعية منتظراً ضمه للقائمة، بينما رفض الجهاز الطبى الاستعجال فى عودة على معلول، الظهير الأيسر للفريق، للتدريبات، ونصح الجهاز الفنى باستبعاده من الحسابات خلال لقاء غد خوفاً من تفاقم إصابته فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال لقاء النجم الساحلى.
ريد بول سالزبورج
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
ليفربول
نابولي
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
جينك
ليون
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
لايبزيج
تشيلسي
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
ليل
بوروسيا دورتموند
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
سلافيا براج
إنتر ميلان
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
برشلونة
أياكس
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
فالنسيا
بنفيكا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
إتحاد كلباء
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
عجمان
نادي خورفكان
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
الظفراء
الشارقة
0
:
0
06:30 PMدوري الخليج العربي
بني ياس
نادي شاهين بوشهر
0
:
0
03:00 PMدوري المحترفين الإيراني
صنعت نفط عبادان
نفط مسجد سليمان
0
:
0
03:05 PMدوري المحترفين الإيراني
سايبا
بیرسبولیس
0
:
0
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
الجونة
0
:
0
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
إنبي
الانتاج الحربي
0
:
0
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
سموحة
تعليقات الفيسبوك