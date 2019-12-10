كهربا فى الأهلى رسمياً بـ50 مليون جنيه لمدة 4 مواسم ونصف

أنهى النادى الأهلى رسمياً التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا بعد الاتفاق معه على كل التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة بحصوله على 9 ملايين جنيه خالية من الضرائب فى الموسم بمدة تعاقد أربعة مواسم ونصف الموسم، وتحمل الأهلى قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب مع ناديه البرتغالى ديسبورتيفو أفيس، والبالغ 400 ألف دولار ليزيد المقابل المادى للصفقة مع ضم الضرائب على 50 مليون جنيه.

وطلب «كهربا» الحصول على 50% من قيمة الصفقة كمقدم تعاقد، بينما عرض عليه الأهلى حصوله على 25% فقط وهى نقطة سيتم الاتفاق عليها خلال أيام حتى يتم توقيع العقود، وبعدها سيتم الإعلان عن التعاقد، خاصة أن النادى اطمأن تماماً لموقفه فى الصفقة بعدما كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلى، خالد مرتجى، عضو المجلس بالاستفسار من «مونتيرى» محامى النادى فى سويسرا حول موقف النادى القانونى من التعاقد مع كهربا، وجاء الرد إيجابياً، ومن المنتظر ظهور «كهربا» داخل النادى الأحمر خلال أيام قليلة على أن يشارك بعدها فى تدريبات الفريق.

قرار «فايلر» الأخير يحسم الصفقة الثانية.. الفريق يختتم استعداداته لمواجهة دجلة.. «جمعة» يعلن جاهزيته.. وعودة أيمن أشرف للقائمة

وفى نفس سياق الصفقات، تعقد لجنة التخطيط جلسة مع الجهاز الفنى لحسم المقعد الشاغر بالقائمة لقيده فى يناير، ما بين التعاقد مع مهاجم أو مدافع وفقاً لاحتياجات «فايلر».

ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات عبر المهندس عدلى القيعى مع باهر المحمدى، مدافع نادى الإسماعيلى، من أجل الحصول على اللاعب بعدما أبدى «فايلر» إعجابه الشديد بقدرات اللاعب بعد مشاهدة عدد من لقاءات الدراويش ومشاركة اللاعب فى صفوف منتخب مصر.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات فى صفقة ضم «المحمدى» بعد أن قطع «القيعى» شوطاً كبيراً فى مفاوضاته مع نادى الإسماعيلى الذى رحب برحيل اللاعب بعد تقدم الأهلى بمقابل مادى كبير، إضافة إلى وجود رغبة شديدة من «المحمدى» فى الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء نظراً لحصوله على وعد بالمشاركة أساسياً فى تشكيل الفريق وضمه للقائمة الأفريقية.

وعلى المستوى الفنى، يختتم الفريق، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها مساء غد على استاد ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وعقب المران يدخل الفريق فى معسكر مغلق فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بقائمة لاعبين يختارها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى.

وتشهد القائمة عودة أيمن أشرف الذى تم استبعاده من قائمة اللقاء الماضى أمام الهلال السودانى بسبب إيقافه للحصول على بطاقة حمراء، كما أعلن صالح جمعة، لاعب وسط الفريق جاهزيته للمباراة بعد التخلص من آلام العضلة الضامة والمشاركة فى التدريبات الجماعية منتظراً ضمه للقائمة، بينما رفض الجهاز الطبى الاستعجال فى عودة على معلول، الظهير الأيسر للفريق، للتدريبات، ونصح الجهاز الفنى باستبعاده من الحسابات خلال لقاء غد خوفاً من تفاقم إصابته فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال لقاء النجم الساحلى.