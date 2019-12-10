الزمالك ينافس الأهلى وبيراميدز ومارسيليا فى مزاد بيع «موليكا»

دخل مجلس إدارة نادى الزمالك فى مفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، لاعب فريق مازيمبى الكونغولى، للتعاقد معه وتدعيم هجوم الفريق به، وينتظر هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى، رد وكيل اللاعب بشأن العرض الذى قدّمه له خلال وجود بعثة الزمالك فى الكونغو الأسبوع الماضى، لمواجهة مازيمبى فى الجولة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها الأبيض بثلاثية نظيفة.

وكشف مصدر أن إدارة النادى الكونغولى ترفض التفريط فى موليكا خلال يناير المقبل، وستعرضه للبيع فى نهاية الموسم بأعلى سعر، فى ظل وجود عروض مختلفة لشراء اللاعب، منها عروض مصرية من الثلاثى الأهلى والزمالك وبيراميدز، وعرض من مارسيليا الفرنسى مستبعد مؤقتاً لضعف المقابل المادى، رغم ميل موليكا للاحتراف فى الخارج والابتعاد عن أندية القارة الأفريقية.

على جانب آخر، يواصل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تدريب اللاعبين على طريقة اللعب التى ينوى تطبيقها أمام بيراميدز فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى العام، والمقرّر لها بعد غد (الخميس)، وتقوم طريقة اللعب على عدة محاور.

النادى الكونغولى يعرض التفريط فى لاعبه بأعلى سعر.. كارتيرون يمتص غضب شيكابالا.. وحل أزمة «فتح الله»

ويركز فيها المدرب على امتلاك منطقة وسط المعلب، لغلق منطقة المناورات أمام المنافس الذى يتميز باللعب من العمق.

وفى سياق الفريق أيضاً، عقد المدير الفنى جلسة معنوية مع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لامتصاص الغضب الذى ظهر عليه نتيجة المشاركة لدقائق معدودة فى المواجهة الماضية أمام أول أغسطس الأنجولى، مؤكداً له أنه سوف يكون له دور كبير فى الفترة المقبلة، وأن كل مباراة ولها ظروفها. وأبدى اللاعب تفهّمه الكامل لرؤية المدير الفنى، مؤكداً أن مصلحة الفريق فوق كل شىء.

على صعيد آخر، تسلم محمود فتح الله مدافع الفريق الأسبق، 50% من مستحقاته المتأخرة لدى النادى، بعد الاتفاق الودى الذى تم بينه وبين إدارة الزمالك، على حل أزمة مستحقاته المتأخرة بشكل ودى، وتم توقيع اتفاق بينه وبين النادى داخل اتحاد الكرة، فى حضور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية، ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.