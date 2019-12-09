3 قرارات لمجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم، اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص النادي في المرحلة الحالية.

واتخذ مجلس "الأحمر" القرارات التالية خلال اجتماعه:

- توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي، بعدما تلقي المجلس خطابا بحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الأفريقية "أوكسا" تحت رعاية رئس الجمهورية، وذلك بعد حصول الفريق لمدة 10 سنوات، على بطولة أفريقيا، وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي.

- قرر المجلس أيضًا، تكليف إدارة الإعلام، بالتنسيق مع الإدارة المالية، وإدارة التسويق، وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي، لتعظيم إيراداته مع تقديم تقارير شهرية للعرض على المجلس.

- قرر المجلس، التجديد للمديرين والمتعاقدين مع النادي، والذي ينتهي تعاقدهم في 31 ديسمبر الحالي لمدة عام آخر جديد.