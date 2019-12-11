بسبب "كهربا".. رئيس الزمالك يهدد الأهلي ويتوعد بخطف نجوم الأحمر

أحدث الأخبار
محمود كهربا
شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على إدارة النادي الأهلى بسبب عزمهم التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق.
وتوعد رئيس القلعة البيضاء، النادي الأهلي بالإيقاف، مؤكدا أنه لن يستسلم وسيصعد الملف كاملا، مشيرا إلى أن ناديه لن يقف على أي لاعب سواء كهربا أو غيره.
وأكد رئيس الأبيض، خلال تصريحاته مع أحد المقربين منه، بأنه سيرد على الأهلى بسبب ما حدث ولن يترك حق النادي، مؤكدا أنه لو كان هناك لاعبا في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم، سيدفع له الزمالك 40 مليون جنيه لإقناعه بالانضمام للأبيض.
وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت تقدم مسؤولو النادي بكافة المستندات، إلى اتحاد الكرة والفيفا، التي تؤكد صحة موقف القلعة البيضاء مع اللاعب سواء العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2021 أو التسجيلات التي تؤكد أن اللاعب لم يجد معاملة سيئة، بجانب ما يفيد حصوله على جميع مستحقاته المالية، والعديد من المستندات الأخرى التي تؤكد صحة موقف النادي.
وأنهى النادى الأهلي اتفاقه على التعاقد مع كهربا وحصوله على 9 ملايين جنيه خالية من الضرائب في الموسم بمدة تعاقد أربعة مواسم ونصف الموسم.
وتحمل الأهلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه البرتغالي ديسبورتيفو أفيس، والبالغ 400 ألف دولار، ليزيد المقابل المادي للصفقة مع ضم الضرائب على 50 مليون جنيه.
وطلب "كهربا" الحصول على 50% من قيمة الصفقة كمقدم تعاقد، بينما عرض عليه الأهلى حصوله على 25% فقط، وهي نقطة سيتم الاتفاق عليها خلال أيام حتى يتم توقيع العقود، وبعدها سيتم الإعلان عن التعاقد.
دينامو زغرب
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
شاختار دونيسك
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
أتلانتا
أولمبياكوس
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
سرفينا زفيزدا
باير ليفركوزن
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
يوفنتوس
أتلتيكو مدريد
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
لوكوموتيف موسكو
كلوب بروج
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
بايرن ميونخ
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبير
باريس سان جيرمان
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي
حتا
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
نادي الجزيرة
شباب الأهلي دبي
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
الوحدة
العين
0
:
0
06:30 PMدوري الخليج العربي
النصر
الوصل
0
:
0
06:30 PMدوري الخليج العربي
الفجيرة
النجم الرياضي الساحلي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي حمام الأنف
الرجاء الرياضي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
أولمبيك خريبكة
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الوداد الرياضي
حرس الحدود
0
:
0
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
نادي مصر
الإسماعيلي
0
:
0
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
وادي دجلة
0
:
0
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
الأهلي
السد
0
:
0
07:30 PMكأس العالم للأندية
هينجين سبورت
تعليقات الفيسبوك