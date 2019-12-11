بسبب "كهربا".. رئيس الزمالك يهدد الأهلي ويتوعد بخطف نجوم الأحمر

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على إدارة النادي الأهلى بسبب عزمهم التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق.

وتوعد رئيس القلعة البيضاء، النادي الأهلي بالإيقاف، مؤكدا أنه لن يستسلم وسيصعد الملف كاملا، مشيرا إلى أن ناديه لن يقف على أي لاعب سواء كهربا أو غيره.

وأكد رئيس الأبيض، خلال تصريحاته مع أحد المقربين منه، بأنه سيرد على الأهلى بسبب ما حدث ولن يترك حق النادي، مؤكدا أنه لو كان هناك لاعبا في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم، سيدفع له الزمالك 40 مليون جنيه لإقناعه بالانضمام للأبيض.

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت تقدم مسؤولو النادي بكافة المستندات، إلى اتحاد الكرة والفيفا، التي تؤكد صحة موقف القلعة البيضاء مع اللاعب سواء العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2021 أو التسجيلات التي تؤكد أن اللاعب لم يجد معاملة سيئة، بجانب ما يفيد حصوله على جميع مستحقاته المالية، والعديد من المستندات الأخرى التي تؤكد صحة موقف النادي.

وأنهى النادى الأهلي اتفاقه على التعاقد مع كهربا وحصوله على 9 ملايين جنيه خالية من الضرائب في الموسم بمدة تعاقد أربعة مواسم ونصف الموسم.

وتحمل الأهلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه البرتغالي ديسبورتيفو أفيس، والبالغ 400 ألف دولار، ليزيد المقابل المادي للصفقة مع ضم الضرائب على 50 مليون جنيه.

وطلب "كهربا" الحصول على 50% من قيمة الصفقة كمقدم تعاقد، بينما عرض عليه الأهلى حصوله على 25% فقط، وهي نقطة سيتم الاتفاق عليها خلال أيام حتى يتم توقيع العقود، وبعدها سيتم الإعلان عن التعاقد.