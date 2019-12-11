أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رئيس اللجنة الأولمبية الروسية يتحدى قرار "وادا": نستعد لـ"طوكيو 2020" رغم العقوبة

إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة المقاولون في الدوري

بعثة الأولمبياد الخاص تطير إلى البحرين للمشاركة بكأس الشيخ خالد بن حمد للفروسية

"لا ينوي التعاقد مع أسماء كبيرة".. أنشيلوتي خارج حسابات أرسنال

بسبب "كهربا".. رئيس الزمالك يهدد الأهلي ويتوعد بخطف نجوم الأحمر

12:56 م | الأربعاء 11 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
بسبب "كهربا".. رئيس الزمالك يهدد الأهلي ويتوعد بخطف نجوم الأحمر

محمود كهربا

أخبار متعلقة

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على إدارة النادي الأهلى بسبب عزمهم التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأبيض السابق.

وتوعد رئيس القلعة البيضاء، النادي الأهلي بالإيقاف، مؤكدا أنه لن يستسلم وسيصعد الملف كاملا، مشيرا إلى أن ناديه لن يقف على أي لاعب سواء كهربا أو غيره.

وأكد رئيس الأبيض، خلال تصريحاته مع أحد المقربين منه، بأنه سيرد على الأهلى بسبب ما حدث ولن يترك حق النادي، مؤكدا أنه لو كان هناك لاعبا في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم، سيدفع له الزمالك 40 مليون جنيه لإقناعه بالانضمام للأبيض.

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت تقدم مسؤولو النادي بكافة المستندات، إلى اتحاد الكرة والفيفا، التي تؤكد صحة موقف القلعة البيضاء مع اللاعب سواء العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2021 أو التسجيلات التي تؤكد أن اللاعب لم يجد معاملة سيئة، بجانب ما يفيد حصوله على جميع مستحقاته المالية، والعديد من المستندات الأخرى التي تؤكد صحة موقف النادي.

وأنهى النادى الأهلي اتفاقه على التعاقد مع كهربا وحصوله على 9 ملايين جنيه خالية من الضرائب في الموسم بمدة تعاقد أربعة مواسم ونصف الموسم.

وتحمل الأهلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه البرتغالي ديسبورتيفو أفيس، والبالغ 400 ألف دولار، ليزيد المقابل المادي للصفقة مع ضم الضرائب على 50 مليون جنيه.

وطلب "كهربا" الحصول على 50% من قيمة الصفقة كمقدم تعاقد، بينما عرض عليه الأهلى حصوله على 25% فقط، وهي نقطة سيتم الاتفاق عليها خلال أيام حتى يتم توقيع العقود، وبعدها سيتم الإعلان عن التعاقد.

أخبار قد تعجبك

«النقاز» يطلب الصلح والعودة للزمالك.. والفريق يعسكر لبيراميدز

استطلاع رأى

  • دينامو زغرب

    دينامو زغرب

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • شاختار دونيسك

    شاختار دونيسك

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أتلانتا

    أتلانتا

  • أولمبياكوس

    أولمبياكوس

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سرفينا زفيزدا

    سرفينا زفيزدا

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لوكوموتيف موسكو

    لوكوموتيف موسكو

  • كلوب بروج

    كلوب بروج

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • حتا

    حتا

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوحدة

    الوحدة

  • العين

    العين

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • النصر

    النصر

  • الوصل

    الوصل

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الفجيرة‎

    الفجيرة‎

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • نادي حمام الأنف

    نادي حمام الأنف

  • الرجاء الرياضي

    الرجاء الرياضي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • المغرب التطواني

    المغرب التطواني

  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • حرس الحدود

    حرس الحدود

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • نادي مصر

    نادي مصر

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • السد

    السد

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس العالم للأندية
  • هينجين سبورت

    هينجين سبورت

الأكثر قراءة

كهربا فى الأهلى رسمياً بـ50 مليون جنيه لمدة 4 مواسم ونصف

خبير لوائح يفجر مفاجأة للوطن سبورت: إيقاف روسيا يغير ترتيب مصر في مونديال 2018

مباشر لحظة بلحظة.. ليفربول 2 × 0 سالزبورج (دوري أبطال أوروبا).. نهاية المباراة
مونديال الأندية يبدأ بتحديات كبيرة أمام العرب و«صلاح»