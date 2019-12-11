النقاز: كلام رئيس الزمالك افتراء وكذب.. وهذه حقيقة تقاضي المستحقات

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حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق
خرج حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق عن صمته، للرد على تصريحات رئيس الزمالك، التي أكد خلالها أن اللاعب تقاضى جميع مستحقاته المتأخرة، قبل الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض، وهو الأمر الذي نفاه النجم التونسي جملة وتفصيلاً.
وكتب اللاعب التونسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رداً على رئيس الزمالك: للتوضيح والرد على رئيس الزمالك، أنا منذ سنتين وأنا أتقاضى شهر و3 لا، وصبرت كتير واستحملت، وكل هذا كان احتراماً للجماهير، ويوم اللي خرجت فيه في التلفزيون وقلت أن أنا أخذت فلوسي، بعدما نزلت الصحافة الخبر كلمني، كلمني وقالي لي أخرج وأتكلم بأني أخذت مستحقاتي خوفاً من الإعلام".
وأضاف: "لم يوصلني ولا مليم من 4 أشهر، وبالنسبة لموضوع المدرسة، لم يساندني أحد، وحين ما كنت أتصل بهم، ماكنش ولا واحد بيرد على التليفون، يعني الكلام اللي نسب إليا من رئيس الزمالك، كله افتراء وكذب وليس له أي أساس من الصحة شكراً لتفهمكم".
وكان رئيس الزمالك خرج في وقت سابق بتصريحات تؤكد بأن النقاز حصل على جميع مستحقاته حتى شهر يناير المقبل، وأنه تدخل لحل جميع أزماته خلال الفترة التي شهدت تواجده بين صفوف الفريق، بالإشارة إلى أن الزمالك تكفل بإنهاء الأزمة التي كانت تواجهها ابنته في المدرسة.
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