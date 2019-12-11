الأهلي يعود لصدارة الدوري بالفوز على وادي دجلة بثلاثية (فيديو)

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حقق فريق الأهلي الفوز على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت منذ قليل، على ستاد السلام في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
أحرز أهداف الفريق الأحمر كل من رمضان صبحي في الدقيقة 53، والمغربي وليد أزارو في الدقيقة 72، وأحمد الشيخ في الدقيقة 93.
وجاءت المباراة جيدة المستوى، حيث ضغط الفريق الأحمر بشكل قوي منذ البداية، من أجل إحراز الهدف الأول، وفي المقابل اعتمد وادي دجلة على التنظيم الدفاعي، باحثا عن استغلال الهجمات المرتدة والمساحات خلف دفاع الأهلي.
وشكل لاعبو الأهلي خطورة منذ البداية، وفي الدقيقة الثالثة عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني، باتجاه جونيور أجايي، المنطلق داخل منطقة الجزاء، لكن نجح الحارس محمد عبد المنصف، في التصدي لها بنجاح.
وفي الشوط الثاني كثف الأهلي من ضغطه، ونجح رمضان صبحي، في إحراز الهدف الأول بعد ركلة حرة مباشرة نفذها محمد مجدي أفشة، بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل خاطئ، وتصل لحسين الشحات، على الجبهة اليمنى لعبها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وتمكن "صبحي" من مراوغة مدافع وادي دجلة ثم سدد كرة قوية في الشباك.
ونجح المغربي وليد أزارو، في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 72، بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمود وحيد، إلى داخل منطقة الجزاء، وتمكن حسين الشحات من تمرير الكرة بشكل متقن لزميله وليد أزارو، الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية، وفي الدقائق الأخيرة نجح أحمد الشيخ في إحراز الهدف الثالث بطريقة مشابهة.
وبهذه النتيجة تصدر فريق الأهلي جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد فريق وادي دجلة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.
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