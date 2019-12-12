15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الزمالك وبيراميدز

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الزمالك وبيراميدز
مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز، في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ومازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة.
بدأ فريق بيراميدز المباراة بضغط هجومي باحثاً عن هدف التقدم، أمام الزمالك، معتمداً على الجناح محمد فاروق صاحب التحركات المزعجة لدفاع الأبيض، والذي تعرض للإصابة لكنه استطاع استكمال المباراة سريعاً.
وتعرض اللاعب نبيل عماد "دونجا"، لإصابة قوية، بعد تدخل عنيف مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في الدقيقة الثانية من المباراة.
وعلى الجانب الآخر، اعتمد الزمالك على عرضيات الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، والظهير الأيمن حازم إمام، لكن دفاع بيراميدز نجح في إبعاد هذه العرضيات بنجاح، بالإضافة إلى تحركات الثنائي يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.
وأطلق محمد فاروق تسديدة بعيدة عن المرمى، في الدقيقة الثامنة، من ركلة حرة، بعد خطأ احتسبه الحكم على المدافع محمد عبدالغني بسبب لمسة يد.
وكاد يوسف أوباما أن يفتتح التسجيل لصالح الزمالك، في الدقيقة الثانية عشر، بعد عرضية من حازم إمام، لكن نجح دفاع بيراميدز في إبعادها.
وتصدى محمود علاء، لتسديدة قوية من اللاعب محمد فاروق، جناح بيراميدز، في الدقيقة الثالثة عشر، من هجمة مرتدة لنادي بيراميدز.
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