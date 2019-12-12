إصابة دموية لمحمود علاء في مباراة بيراميدز

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محمود علاء
تعرض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إصابة دموية في رأسه، بعد تدخل مع محمد فاروق، مهاجم نادي بيراميدز.
في الدقيقة 18، التحم محمود علاء في حوار فضائي مع محمد فاروق، حيث قام الأخير بصدم أعلى حاجب محمود علاء، مما تسبب في إصابة دموية لمدافع الزمالك.
وقام محمود عاشور، حكم المباراة بإشهار بطاقة صفراء ضد محمد فاروق، فيما قام محمد أسامة، طبيب الفريق، بعلاج مدافع الزمالك، خارج أرض الملعب.
وخضع محمود علاء لجراحة سريعة بخياطة في حاجبه، فيما قام اللاعب بتغيير التيشرت بسبب نزيفه للدماء بعد تدخل عنيف مع محمد فاروق.
ويسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى الوقت الراهن بين الفريقين في المباراة التي تقام بينهما على استاد القاهرة، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأعلن الفرنسي كارتيرون تشكيل الزمالك وضم كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – محمد حسن – إسلام جابر – مصطفى فتحي – محمد أوناجم - عمر السعيد.
فيما أعلن الفرنسي ديسابر عن تشكيل بيراميدز وضم كل من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار.
خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى.
خط الهجوم: محمد فاروق.
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