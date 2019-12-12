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الزمالك يعود للانتصارات ويلحق ببيراميدز الهزيمة الأولى في الدوري (فيديو)

09:31 م | الخميس 12 ديسمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
الزمالك يعود للانتصارات ويلحق ببيراميدز الهزيمة الأولى في الدوري (فيديو)

مباراة الزمالك وبيراميدز

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حقق نادي الزمالك فوزاً هاماً على حساب ضيفه بيراميدز، بثنائية دون مقابل، في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك نجح في التقدم عن طريق مصطفى محمد، المهاجم الشاب، من رأسية رائعة في الدقيقة 52 من عرضية المغربي محمد أوناجم.

وأضاف المدافع محمود علاء، الهدف الثاني للفريق الأبيض، من ركلة جزاء تحصل عليها المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة، ليصعد للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، خلف الاتحاد السكندري بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة، ليتراجع للمركز الخامس، ويتعرض لهزيمته الأولى في الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول هدوءا نسبيا بين الفريقين، حيث لم تكن هانك فرص خطيرة للفريقين، وسط حذر من جانب المدربين.

وشهد الشوط الثاني، دخول محمد أوناجم، الجناح المغربي بدلاً من أحمد سيد "زيزو"، الذي تعرض لشد في العضلة الخلفية، وهذا التبديل منح نشاطاً هجومياً للفريق الأبيض، ساهم في اختراق دفاع فريق بيراميدز.

ونجح الفريق الأبيض في إحراز هدفين، ورغم التغييرات الهجومية من جانب الجهاز الفني لبيراميدز بنزول عبدالله السعيد وجون أنطوي وعمر لعيوني، إلا أنها فشلت في تغيير النتيجة.

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