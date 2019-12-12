جماهير الزمالك تهاجم كهربا وأحمد الشناوي عقب الفوز على بيراميدز

أحدث الأخبار
كهربا
شنت جماهير نادي الزمالك هجومًا لاذعًا على الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق الذي اقترب من الانتقال للقلعة الحمراء، وأحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، وذلك خلال تواجدهم في مدرجات استاد القاهرة بمباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء هجوم الجماهير على كهربا بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي، بينما جاء الهجوم على أحمد الشناوي بعد الهدف الثاني للزمالك عن طريق محمود علاء أمام بيراميدز في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.
وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني، بعد عرضية من زميله محمد أوناجم، لينجح اللاعب الدولي في إسكانها الشباك، بينما قام محمود عاشور، حكم المباراة بإلغاء هدف للزمالك في الدقيقة 63 بداعي التسلل، حيث قام فرجاني ساسي بتمرير الكرة إلى أشرف بن شرقي، الذي كان في وضع تسلل، ومررها إلى أوناجم، وقام بوضعها في الشباك، وظن أنه الهدف الثاني للزمالك قبل أن يلغيه حكم المباراة.
وقام كهربا بالتوقيع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ في يناير المقبل ويحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم الخميس قبل أن يقوم الأهلي بتأجيل الإعلان عن الصفقة حتى غدًا الجمعة لأسباب لم يعلن عنها النادي.
بورتو
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
فينورد روتردام
لودجرتس ريزجارد
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
نادي فيرينتسفاروشي
إسبانيول
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
سسيكا موسكو
جينت
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
ألكسندريا
فولفسبورج
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
سانت إتيان
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بلدية إسطنبول
وولفرهامبتون واندررز
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بشكتاش
نادي سلوفان براتيسلافا
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
سبورتينج براجا
مانشستر يونايتد
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
إي زد آلكمار
بارتيزان بلجراد
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
إف سي أستانا
روما
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
فولفسبيرجر
رينجرز
0
:
0
10:00 PMالدوري الأوروبي
بي أس سي يونج بويز
الحزم
2
:
3
02:20 PMالدوري السعودى الممتاز
أبها
الشباب
3
:
4
04:45 PMالدوري السعودى الممتاز
الرائد
الوحدة
2
:
0
06:45 PMالدوري السعودى الممتاز
العدالة
كارباكا اجدام
1
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
أف 91 ديديلانجي
دينامو كييف
1
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
لوجانو
اف سي كوبنهاجن
0
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
مالمو إف إف
خيتافي
3
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
كراسنودار
لاسك لينز
3
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
سبورتنج لشبونة
كلوج
2
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
سيلتك
ستاندارد لييج
2
:
2
07:55 PMالدوري الأوروبي
آرسنال
أبويل
1
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
إشبيلية
رين
2
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
لاتسيو
بازل
2
:
0
07:55 PMالدوري الأوروبي
طرابزون سبور
آينتراخت فرانكفورت
2
:
3
07:55 PMالدوري الأوروبي
فيتوريا جيماريش
بي إس في آيندهوفن
1
:
1
07:55 PMالدوري الأوروبي
روزنبورج
الاتحاد السكندري
0
:
0
02:30 PMالدوري المصري الممتاز
طنطا
المصري
0
:
1
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
الزمالك
2
:
0
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
بيراميدز
نادي الكويت
0
:
1
05:30 PMكأس السوبر الكويتي
القادسية
تعليقات الفيسبوك