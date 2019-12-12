جماهير الزمالك تهاجم كهربا وأحمد الشناوي عقب الفوز على بيراميدز

شنت جماهير نادي الزمالك هجومًا لاذعًا على الثنائي محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق الذي اقترب من الانتقال للقلعة الحمراء، وأحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، وذلك خلال تواجدهم في مدرجات استاد القاهرة بمباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هجوم الجماهير على كهربا بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي، بينما جاء الهجوم على أحمد الشناوي بعد الهدف الثاني للزمالك عن طريق محمود علاء أمام بيراميدز في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وكان الزمالك قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني، بعد عرضية من زميله محمد أوناجم، لينجح اللاعب الدولي في إسكانها الشباك، بينما قام محمود عاشور، حكم المباراة بإلغاء هدف للزمالك في الدقيقة 63 بداعي التسلل، حيث قام فرجاني ساسي بتمرير الكرة إلى أشرف بن شرقي، الذي كان في وضع تسلل، ومررها إلى أوناجم، وقام بوضعها في الشباك، وظن أنه الهدف الثاني للزمالك قبل أن يلغيه حكم المباراة.

كهربا يوقع للنادي الأهلي

وقام كهربا بالتوقيع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ في يناير المقبل ويحصل اللاعب على 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم الخميس قبل أن يقوم الأهلي بتأجيل الإعلان عن الصفقة حتى غدًا الجمعة لأسباب لم يعلن عنها النادي.