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كهربا يوقع رسميا ويظهر بقميص الأهلي

12:35 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019
كتب: علي سمير وأحمد خالد
كهربا يوقع رسميا ويظهر بقميص الأهلي

محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد

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أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.. ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وكان قد وصل منذ قليل إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، محمود عبد المنعم كهربا، للتوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله للقلعة الحمراء بداية من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الحالية وحتى موعد قيده في القائمة المحلية أول يناير المقبل، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق عقب قيده في القائمة مباشرة.

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