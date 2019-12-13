لحظة توقيع كهربا للأهلي على بياض من داخل منزله (صور)

حسم النادي الأهلي تعاقده مع محمود عبدالمنعم كهربا بشكل رسمي، بعد التوقيع مع اللاعب قبل أيام من داخل منزله، بعقد يمتد حتى 4 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالي.

وجاء توقيع الأهلي مع كهربا، بعد أن قرر اللاعب الرحيل عن الزمالك بشكل مفاجئ من أجل بداية رحلة احتراف لم تتجاوز النصف موسم، بين صفوف أفيش البرتغالي، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي، تمهيداً لانضمامه إلى الأهلي.

ويعد لاعب الزمالك السابق، أول صفقات الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية، بعد الإعلان عن التعاقد مع اللاعب، وتواجده بشكل رسمي بمقر القلعة الحمراء، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه بشكل رسمي.

يشار إلى أن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن تعاقد الأهلي مع اللاعب محمود كهربا، لأربعة مواسم مقبلة، على يبدأ مشواره في يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.