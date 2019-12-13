لحظة توقيع كهربا للأهلي على بياض من داخل منزله (صور)

أحدث الأخبار
كهربا لاعب الأهلي أثناء التوقيع
حسم النادي الأهلي تعاقده مع محمود عبدالمنعم كهربا بشكل رسمي، بعد التوقيع مع اللاعب قبل أيام من داخل منزله، بعقد يمتد حتى 4 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالي.
وجاء توقيع الأهلي مع كهربا، بعد أن قرر اللاعب الرحيل عن الزمالك بشكل مفاجئ من أجل بداية رحلة احتراف لم تتجاوز النصف موسم، بين صفوف أفيش البرتغالي، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي، تمهيداً لانضمامه إلى الأهلي.
ويعد لاعب الزمالك السابق، أول صفقات الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية، بعد الإعلان عن التعاقد مع اللاعب، وتواجده بشكل رسمي بمقر القلعة الحمراء، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه بشكل رسمي.
يشار إلى أن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن تعاقد الأهلي مع اللاعب محمود كهربا، لأربعة مواسم مقبلة، على يبدأ مشواره في يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.
ليل
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
هوفنهايم
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
ديبورتيفو ألافيس
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
الاتفاق
0
:
0
04:30 PMالدوري السعودى الممتاز
الفتح
النصر
0
:
0
06:45 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
أس سي هيرينفين
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيليم 2 تيلبورج
بورتيمونينسي
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
ألانياسبور
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
أنطاليا سبور
سباهان اصفهان
0
:
0
03:10 PMدوري المحترفين الإيراني
بايكان
نادي الرجاء الملالي
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
حسنية أكادير
مرباط
0
:
0
03:05 PMدوري المحترفين العماني
بهلاء
مسقط
0
:
0
04:15 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
النصر
0
:
0
06:00 PMدوري المحترفين العماني
الرستاق
صحم
0
:
0
06:00 PMدوري المحترفين العماني
صحار
الأهلي المنامة
0
:
0
03:15 PMالدوري البحريني الممتاز
البسيتين
الرفاع الشرقي
0
:
0
05:00 PMالدوري البحريني الممتاز
النجمة
الحد
0
:
0
05:45 PMالدوري البحريني الممتاز
نادي المحرق الرياضى
نادي نساجي مازندران
0
:
0
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
باديديه مشهد
تركتور سازي تبريز
0
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
تعليقات الفيسبوك