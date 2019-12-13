كهربا عن عودته إلى الأهلي: الطيبون يفوزون في النهاية

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لمدة أربع سنوات ونصف رسميا، تبدأ مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي، قبل أيام.

وكتب كهربا عبر حسابه على "تويتر": "‎الطيبون دائماً يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

وكان كهربا قد رحل عن النادي الأهلي عام 2011، حينما كان في صفوف قطاع الناشئين، قبل أن ينضم لفريق إنبي، ثم خاض عدة تجارب احترافية مع جراسهوبرز ولوزرين، وتجربة خليجية في اتحاد جدة، بالإضافة إلى مسيرته مع الزمالك، ليعود لبيته من جديد في قلعة الجزيرة.

ومن المقرر خضوع كهربا لفترة تأهيل خلال المرحلة المقبلة، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، استعدادا لافتتاح مشاركته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث سيواجه نادي بلاتينيوم الزيمبابوي، في يوم 28 ديسمبر في الجولة الثالثة، على ملعب الأهلي، لكن لن يحق لكهربا المشاركة في هذا اللقاء، لكن سيسمح له المشاركة في لقاء الجولة الرابعة أما نفس الفريق، بعد قيده في القائمتين المحلية والأفريقية.