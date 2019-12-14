محامى الزمالك عن شكوى كهربا: ممتدة لـ2021.. والحكم غرامة خفيفة وإيقاف 4 أشهر

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كهربا
كشف مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، تأكيد المحامى الإسبانى المكلف من النادى بمتابعة ملف قضية «كهربا» أمام فيفا أن الشكوى التى تقدم بها النادى ستستغرق وقتاً طويلاً للفصل فيها، وقد تمتد لعام 2021، وأن الحكم فيها، لو حدث وجاء لصالح النادى، لن يزيد على غرامة خفيفة ضد اللاعب ما بين 250 إلى 500 ألف دولار، والإيقاف لمدة 4 أشهر فقط، وهو احتمال، وفق قول المحامى، غير قوى أيضاً.
وخلقت تأكيدات المحامى الدولى حالة إحباط مبكرة داخل النادى، وتراجع رئيس النادى عن مقاضاة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أمام القضاء الإدارى بمبرر عدم قانونية اللجنة، وبطلان إدارتها لاتحاد الكرة بعد رحيل مجلس هانى أبوريدة، حيث تنص اللوائح على تولى المدير التنفيذى للمهمة حال رحيل مجلس الإدارة، وذلك رداً على موقف اللجنة فى أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا وموافقتها على قيد اللاعب فى الأهلى فور وصول عقده للجبلاية.
وتراجع رئيس الزمالك عن خطوة القضاء خوفاً من رد فعل الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الذى تمنع لوائحه أفراد المنظومة من اللجوء للقضاء الإدارى حتى لا يقع تحت عقاب تجميد النشاط، كما أن فيفا وافق على تعيين اللجنة الخماسية بعد استقالة المجلس السابق.
على جانب آخر، يواصل الفريق استعداداته لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى العام المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد الجيش بالسلام، واطمأن الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على اللاعبين البدلاء والمستبعدين من المواجهة السابقة أمام بيراميدز، بعد خوضهم مباراة ودية مع فريق الناشئين بالنادى.
وأعرب المدير الفنى عن سعادته بتطور أداء الفريق خلال المباريات الماضية واستيعابهم لخطة لعبه، مؤكداً أنه فخور بهم وسوف يقوم بحل جميع المشكلات التى تواجههم، وأشاد بجميع اللاعبين ومستواهم الممتاز فى مواجهة بيراميدز الأخيرة التى حقق فيها الفريق الفوز بهدفين دون رد، مؤكداً أنهم عادوا بقوة للمنافسة على بطولة الدورى، ويأمل فى استمرارهم على هذا المستوى خلال الفترة المقبلة التى تشهد منافسة صعبة ومباريات هامة.
وحرص المدير الفنى على عقد جلسة مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق، وأشاد بمستواه فى مباراة بيراميدز، مشدداً عليه ضرورة التركيز فى الملعب دون النظر إلى أى انتقادات، وأنه سيجعل منه المهاجم الأول فى أفريقيا، خاصة أن قدراته تمكنه من ذلك.
وعلى المستوى الفنى، يسعى «كارتيرون» لتوظيف محمد عبدالغنى فى مركز الظهير الأيمن اضطرارياً للاستفادة منه حال غياب حازم إمام للإصابة أو الإيقاف، على أن يكون محمد عنتر، صانع ألعاب الفريق، بديلاً له فى هذا المركز، فيما يواصل عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق خوض تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم بعد الإصابة التى لحقت به، وغاب بسببها عن مباراة بيراميدز.
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