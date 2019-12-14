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خاص.. تعرف على مفاجأة رئيس الزمالك للأهلي بعد خطف كهربا

02:07 م | السبت 14 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص.. تعرف على مفاجأة رئيس الزمالك للأهلي بعد خطف كهربا

كهربا

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كشف مصدر داخل نادى الزمالك، أن رئيس القلعة البيضاء، يجهز مفاجأة للرد على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا، للنادى الأهلى، لمدة أربعة مواسم ونصف بداية من انتقالات يناير الجارى.

وشدد المصدر، على أن رئيس القلعة البيضاء، يرفض وبشكل قاطع الاستسلام في قضية اللاعب بعد انتقاله للنادي الأهلي، وأنه لن يترك حق الزمالك مهما كانت الصعوبات.

وأشار المصدر، إلى أن رئيس النادى الأبيض، يسعى بشتى الطرق إلى تكرار سيناريو عبدالله السعيد، حينما تعاقد معه وقتما كان فى الأهلى، وبالتالى خطف لاعبا من السوبر ستارز في الغريم التقليدي.

وتابع المصدر، "رئيس الزمالك أبدى رغبته خلال حديثه مع نجله أمير، التفاوض أحمد فتحى لاعب الأهلى، وأوضح لنجله أنه سيكون أكبر رد على ماحدث ولو وصل الأمر إلى تقاضي "فتحي" 20 مليون جنيه فى الموسم".

وكشفت تقاير صحفية مؤخرا، أن إدارة الأبيض، رصدت أربعة لاعبين من الأهلى، لضم أحدهم والرد على تعاقد كهربا، وهم "أحمد فتحي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وصالح جمعة".

وتشهد علاقة أحمد فتحى بالنادى الأهلى، حالة من التوتر الفترة الحالية، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع الأهلى مع الموسم الجارى، وبالتالى من حقه التوقيع لأى فريق خلال يناير المقبل، إلا أن اللاعب يماطل فى التجديد، بسبب عدم التوصل لاتفاق مادى يرضيه حتى الأن.

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