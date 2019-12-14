أبرزهم معلول وجيرالدو وعاشور.. فايلر يستبعد 11 لاعبا من مواجهة حرس الحدود

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 11 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود، في المباراة المقرر لها غدا الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستبعد فايلر كلا من: صانع الألعاب صالح جمعة، والجناح الأنجولي جيرالدو، والظهير التونسي علي معلول، ولاعب الوسط حسام عاشور، والمهاجم صلاح محسن، والظهير الأيسر حسين السيد لأسباب فنية، بينما استبعد الخماسي محمد محمود، وحمدي فتحي، ومحمود متولي، وكريم نيدفيد، وياسر إبراهيم، بسبب الإصابة.

وكان ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، قد غادر مران الفريق اليوم السبت، بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة على ملعب مختار التتش، وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق، والذي فضل عدم استكماله للمران حتى لا تتفاقم الإصابة.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود.

وضمت القائمة 19 لاعباً، هم:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، أفشة، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: أجايي، أزارو، مروان محسن.