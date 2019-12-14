عاجل.. كهربا يصل الأهلي لأداء تدريبات منفردة في التتش

وصل منذ قليل، محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب التتش بالجزيرة، لأول مرة بعد توقيعه للقلعة الحمراء.

ويخوض كهربا تدريبات منفردة في صالة الجيم بالنادي، إضافة إلى خوض بعض التدريبات البدنية من أجل تأهيله، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.

وخصص السويسري توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق، برنامجًا تأهيليًا للاعب لمدة أسبوع من أجل تأهيله في الفترة المقبلة قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وبدأ كهربا التدريب -منذ قليل- بعد وصوله مباشرة بشكل منفرد تحت قيادة طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالفريق، خاصة أن الفريق اختتم تدريباته منذ قليل في ملعب التتش استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب كهربا عن المشاركة في مباريات الأهلي حتى فتح باب القيد في شهر يناير المقبل.

19 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

واختار فايلر 19 لاعبًا في قائمة الفريق لمواجهة الحرس وهم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، أفشة، وليد سليمان.

خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، أجايي، أحمد الشيخ، أزارو، مروان محسن.