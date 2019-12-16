الزمالك بدون «إمام وشيكابالا» فى مواجهة طلائع الجيش بالدورى

«الأبيض» يتسلح بالمعنويات المرتفعة.. كارتيرون يراهن على العامل البدنى.. «أوناجم ومحمد» فى الهجوم.. و«يحيى» يلعب على ثغرات المدرب الفرنسى

يلتقى فريق الزمالك فى السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب السويس مع نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى، حيث يدخل الأبيض المباراة وهو بالمركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 13 نقطة، بينما الطلائع بالمركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

ويسعى الزمالك للفوز، لمواصلة الصحوة التى بدأت على حساب فريق بيراميدز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما، فى إطار الجولة السابعة من منافسات الدورى الممتاز، ليخطو خطوة جديدة فى طريق الاتزان والعودة إلى الطريق الصحيح منذ تولى الفرنسى باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق، خلفاً للصربى ميتشو المدير الفنى السابق.

وانتظم «الأبيض» فى معسكر مغلق أمس، استعداداً للمباراة، وعقد كارتيرون محاضرة بالفيديو على اللاعبين، وطالبهم بضرورة الحفاظ على الانتصارات، والمعنويات المرتفعة، وشدّد على اللاعبين بأهمية اللقاء، ووجّه إليهم بعض النصائح الفنية التى تتلخص فى ضرورة الضغط على لاعبى طلائع الجيش، وتضييق المساحات أمامهم داخل الملعب، والاعتماد على التمريرات القصيرة والتحرّك دون كرة، كما حرص الفرنسى خلال المران الأخير للفريق قبل اللقاء على إيقاف المران أكثر من مرة من أجل معالجة بعض الأخطاء، وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، لأداء فقرات بدنية وفنية، فى ظل سعى الجهاز الفنى للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وفهم طريقة اللعب التى ينوى المدير الفنى تطبيقها فى مواجهة اليوم وخلال المباريات المقبلة.

الزمالك يفتقد عناصر هامة أمام الجيش

ويفتقد الزمالك فى لقاء اليوم بعض العناصر المهمة، مثل حازم إمام محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاستمرار غيابه عن تدريبات الفريق، نتيجة تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، بالإضافة إلى عبدالله جمعة لتعرضه لكدمة شديدة منعته من حضور التدريبات مع الفريق، كما تقلصت فرص مشاركة أحمد سيد «زيزو» فى المشاركة أمام طلائع الجيش لتعرّضه لشد عضلى فى لقاء بيراميدز، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق المباراة بتشكيل يضم «محمد عواد ومحمد عبدالشافى ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ومصطفى محمد».

على الجانب الآخر، يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم تحت قيادة طارق يحيى، منتشياً بالتأهل لدور الـ16 للكأس على حساب دكرنس، بهدف نظيف، وعكف المدير الفنى على دراسة طريقة لعب الزمالك مع كارتيرون للوقوف على نقاط القوة التى يتمتع بها الفريق والعمل على تعطيلها، واستغلال الثغرات التى يقف عليها فى الفوز باللقاء.

وأبدى طارق يحيى جاهزية فريقه لمباراة الزمالك، التى يعتبرها من المواجهات الصعبة، لتقدم مستوى الفريق تحت قيادة كارتيرون، مشدداً على أن الأداء الجيد الذى يظهر به أبناء القلعة البيضاء مؤخراً، لن يمنعه من تحقيق نتيجة جيدة أمامه، وأنه طالب لاعبيه بالتركيز فى اللقاء دون النظر إلى الحالة التى يمر بها المنافس.