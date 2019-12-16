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تحذيرات ورسائل خاصة من الأهلى لـ«كهربا»: الالتزام واجب وخرق اللوائح ممنوع

08:37 ص | الإثنين 16 ديسمبر 2019
كتب: علي سمير وأحمد خالد
تحذيرات ورسائل خاصة من الأهلى لـ«كهربا»: الالتزام واجب وخرق اللوائح ممنوع

كهربا وصالح جمعة

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كشفت مصادر داخل النادى الأهلى قيام جهاز الكرة بالفريق الأول بتوجيه رسائل مباشرة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، حملت فى مجملها نصائح وتعليمات وتحذيرات للاعب، أهمها الالتزام الشديد داخل وخارج الملعب، والتشديد على أن هذا الأمر لا يقبل القسمة على اثنين، مع ضرورة احترام اللوائح، والنظام العام داخل النادى والفريق.

وأضافت المصادر أن من ضمن الرسائل التى وُجهت للاعب عدم افتعال الأزمات داخل الفريق، والابتعاد نهائياً عن الاعتراضات الفنية خلال الفترة المقبلة التى يسعى فيها الفريق لحصد كل البطولات فى الموسم الحالى، وعليه أن يكون على قدر المسئولية.

فى سياق متصل، يعقد جهاز الكرة جلسة خاصة مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما يحسم جهاز الكرة ملف صالح جمعة، لاعب الفريق، وموقفه من الاستمرار أو البقاء مع الفريق، حيث طلب جهاز الكرة من المدير الفنى تقريراً كاملاً عن اللاعب لتحديد مستقبله مع النادى خلال الفترة المقبلة، سواء برحيله على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، خاصة فى ظل طلب اللاعب الرحيل.

عمار حمدي يجدد رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء

وفى السياق نفسه، جدد عمار حمدى رغبته فى الخروج على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بالإضافة لصعوبة مشاركته فى المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا.

فى سياق آخر، رفض التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الكروى الجارى، حيث تلقى النادى عروضاً سعودية من أجل الحصول على خدماته بمقابل مادى كبير، إلا أن اللاعب أكد فى مكالمات مع مسئولى الأهلى أنه يرفض تماماً الرحيل عن الفريق بالفترة المقبلة رغم مناسبة العروض من الناحية المادية لإدارة النادى، ويتبقى فى عقد معلول مع الأهلى موسم إضافى بخلاف الموسم الجارى، ويمتلك معلول العديد من العروض منذ انضمامه لصفوف الأهلى بسبب مشاركة اللاعب بشكل أساسى وتقديم مستوى جيد فى جميع المباريات المحلية والأفريقية.

فى سياق متصل، فضّل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة عقب مواجهة حرس الحدود، ويواصل الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بعد الانتهاء من مواجهة حرس الحدود، وذلك استعداداً لمواجهة الإسماعيلى يوم الخميس المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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