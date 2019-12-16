أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ناصر منسي يقود هجوم طلائع الجيش أمام الزمالك

خاص.. أحمد فتحي مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي

دوري الدرجة الثانية.. الترسانة يحقق فوزه الأول وسقوط مفاجئ لبتروجت

فان دايك يغيب عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة مونتيري بمونديال الأندية

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

06:34 م | الإثنين 16 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيرى
مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

الزمالك

أخبار متعلقة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة طلائع الجيش.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين مع طلائع الجيش، على ملعب الجيش في السويس، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

 

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة حصدهم من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مثلها بعدما خاض 6 مباريات، بينما طلائع الجيش في المركز الـ17 بـ4 نقاط.

ويدخل الزمالك المباراة مفتقدا 9 لاعبين هم: حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق بسبب معاناته من نزلة برد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا لإجراء عملية جراحية، وعبد الله جمعة، بسبب الإصابة التي يعاني منها بإجهاد في العضلة الخلفية، والمغربي خالد بوطيب، للإصابة في الركبة، ومحمود جنش، لعدم تعافيه من إصابة قطع في وتر أكيلس حتى الآن، ومحمود الونش، لعدم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ومحمود عبد العزيز، بسبب عملية الرباط الصليبي، وحمدي النقاز، بعد فسخ تعاقده مع النادي، وأحمد سيد زيزو، بسبب الإجهاد.

أخبار قد تعجبك

تحذيرات من الأهلى لـ«كهربا»: الالتزام واجب وخرق اللوائح ممنوع

استطلاع رأى

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • مولودية الجزائر

    مولودية الجزائر

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • القوة الجوية

    القوة الجوية

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • الوحدة

    الوحدة

  • 2

    :

    2

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • طنطا

    طنطا

  • 0

    :

    1

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 2

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • اليرموك

    اليرموك

  • 1

    :

    1

    03:05 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الشباب

    الشباب

  • 1

    :

    1

    05:30 PM

    دوري VIVA الكويت
  • القادسية

    القادسية

الأكثر قراءة

ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد بتقنية 360 درجة (فيديو)

اليماني: محمد صلاح "مرزق".. وموهبته أقل من لاعبين آخرين (فيديو)

النشرة الأوروبية.. سخرية كلوب من قطر.. وخروج النني أدى لخسارة بشكتاش
صلاح «ملك أنفيلد» .. حديث العالم