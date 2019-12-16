مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة طلائع الجيش.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين مع طلائع الجيش، على ملعب الجيش في السويس، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة حصدهم من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مثلها بعدما خاض 6 مباريات، بينما طلائع الجيش في المركز الـ17 بـ4 نقاط.

ويدخل الزمالك المباراة مفتقدا 9 لاعبين هم: حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق بسبب معاناته من نزلة برد، ومحمود عبد الرازق شيكابالا لإجراء عملية جراحية، وعبد الله جمعة، بسبب الإصابة التي يعاني منها بإجهاد في العضلة الخلفية، والمغربي خالد بوطيب، للإصابة في الركبة، ومحمود جنش، لعدم تعافيه من إصابة قطع في وتر أكيلس حتى الآن، ومحمود الونش، لعدم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ومحمود عبد العزيز، بسبب عملية الرباط الصليبي، وحمدي النقاز، بعد فسخ تعاقده مع النادي، وأحمد سيد زيزو، بسبب الإجهاد.