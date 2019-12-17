مكافآت فى الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى.. و"جيرالدو" يستعد للرحيل

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فريق الأهلي
قرّر جهاز الكرة بالنادى الأهلى صرف مكافآت خاصة بقيمة 67 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وآخرها تخطى الحدود بهدف فى الجولة الثامنة لبطولة الدورى، وذلك وفق اللائحة الموضوعة، ولتحفيز عناصر الفريق على مواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية.
وفى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقبلة، منح خالد محمود، طبيب الأهلى، الضوء الأخضر، للجهاز الفنى لعودة التونسى على معلول، الظهير الأيسر للفريق، إلى المباريات من جديد حيث سبق أن حذّر الطبيب من مشاركة «معلول» فى لقاء حرس الحدود الماضى، رغم مشاركته فى التدريبات الجماعية، وذلك خوفاً من تفاقم إصابته.
من جانبه، رفض حسين الشحات فكرة استبعاده من المواجهة المقبلة أمام الدراويش بعد تعرّضه لجرح سطحى بالرأس فى مباراة الحرس، حيث عرض الطبيب على «فايلر»، راحة اللاعب فى اللقاء المقبل، إلا أن «حسين» أكد جاهزيته للمباراة، وأنه قادر على المشاركة، فيما يخضع محمود وحيد، لفحص طبى فى مران الفريق اليوم من أجل تحديد مصيره من الوجود فى التشكيل الأساسى خلال المباراة المقبلة من عدمه.
فى سياق مختلف، تلقّى صالح جمعة مفاوضات شفوية من جانب نادى الإسماعيلى، للتعاقد معه فى يناير المقبل لمدة 6 أشهر، ونقلت إدارة الدراويش للاعب تقديم عرض رسمى للنادى الأهلى حال موافقته على العرض، مع وعد بمشاركته أساسياً، ونقل «صالح» لمصدر مقرّب منه رفضه الرحيل عن الأهلى إلى أى فريق داخل مصر، ويفضل الاحتراف الخارجى، سواء فى إحدى دول الخليج أو فى أوروبا.
وفى السياق نفسه، يجهز الأنجولى جيرالدو، جناح الفريق الأحمر، أوراقه مع القلعة الحمراء، للرحيل عن الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث استقر فايلر، على الإطاحة باللاعب فى يناير المقبل للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى مركز رأس الحربة، ويحاول مسئولو الأهلى تحقيق أقصى استفادة من وراء اللاعب بتوفير عرض مالى مناسب وعدم الاستغناء عنه دون مقابل، حيث يبذل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، محاولات مع وكلاء لاعبين فى أفريقيا لتسويق اللاعب خلال الأسبوعين المقبلين لبيعه بسعر مناسب.
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