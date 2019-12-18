هروب 4 لاعبين من الزمالك

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علم " الوطن سبورت" بهروب أربعة لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك، مواليد 2001 خلال الأيام القليلة الماضية وهم: مصطفى فريد شوقى ورضا العميد وسعيد الهوا وأسامه الجزار.
وكشف مصدر داخل قطاع الناشئين بالزمالك، عن اختفاء أربعة لاعبين عن تدريبات الفريق بشكل مفاجئ، رغم أنهم ضمن التشكيل الأساسي، وهم من اللاعبين المميزين بالفعل.
وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة على أن مصطفى فريد شوقي هرب إلى تايلاند، بينما الثلاثي رضا العميد وسعيد الهوا وأسامة الجزار هربوا إلى الإمارات.
يذكر أن فريق الزمالك، مواليد 2001 يقوده فنيا أحمد عبد المقصود بعد رحيل أمير عبد العزيز إلى الجهاز الفنى للفريق الأول، حيث يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 43 نقطة، ويأتي من خلفه إنبي والأهلي.
وفي نفس السياق، يجري مسؤولو الأبيض، تحقيقات موسعة بعد هروب اللاعبين الأربعة، خاصة أنهم مقيدين فى القطاع، وسوف يتخذ النادي كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه.
وفاز فريق الكرة بنادي الزمالك، مواليد 2001، مؤخرا علي فريق مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي بالجولة الثامنة عشر لبطولة الجمهورية للناشئين، حيث أحرز هدف الزمالك اللاعب أسامة فيصل.
ويقود الفريق أحمد عبدالمقصود المدير الفني، ويعاونه منتصر الجدي وأحمد عبدالرؤوف، وأيمن الطويل مدربا للحراس، ومحمود مغاوري إداريا للفريق، وأحمد عصمت للأحمال والتأهيل.
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