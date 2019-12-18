أبرزهم فتحي ورمضان والسولية.. فايلر يستبعد 11 لاعبًا أمام الإسماعيلي

استبعد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 11 لاعبًا عن مباراة الفريق التي ستخوض لقاء الإسماعيلي، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري، على ستاد المكس.

وضمت مجموعة اللاعبين المستبعدين كل من:

محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ورمضان صبحي وأحمد فتحي وعمرو السولية بسبب الإصابة، وعلي لطفي وصلاح محسن وعمار حمدي وصالح جمعة وحسين السيد بقرار فني.

قائمة الأهلي ضمت 20 لاعبا لمباراة اليوم أمام الإسماعيلي هم:

حراسة المرمي: محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ووليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن.

وحاضر رينيه فايلر المدير الفني لاعبيه بالفيديو اليوم للحديث عن أهمية مواجهة الإسماعيلي، وللوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق، حيث شرح المدير الفني خلال المحاضرة بعض النقاط الفنية والخططية بشكل عملي للاعبين، مع توضيح التعليمات المحددة لكل لاعب، وفقا لخطة المباراة وطريقة اللعب ومستوى المنافس.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة الإنتصارات أمام الإسماعيلي غدا الخميس، وتحقيق الفوز السابع على التوالي في بطولة الدوري الممتاز، والحفاظ على صدارة البطولة التي يحتلها الآن برصيد 18 نقاط من 6 مباريات.