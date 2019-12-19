عاجل.. عقوبات بالجملة على الزمالك وطلائع الجيش.. وإيقاف مدرب القلعة البيضاء

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف أحمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك يوم الإثنين الماضي، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما قررت اللجنة إيقاف أحمد زاهر إداري الزمالك 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق الحكم خلال المباراة نفسها، وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة، وكذلك إيقاف عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى فريق الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق الاتحاد المصري لكرة القدم، وفقا لما جاء في تقرير مراقب المباراة.

كما تقرر منع أحمد طلعت عبد الرازق ضحا المشرف العام على الكرة بنادي اتحاد نبروه من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 8 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام شبان البداوي في القسم الثالث، وفقا لما ورد في تقرير الحكم.

يذكر أن الزمالك خسر من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما، يوم الإثنين الماضي، ضمن مواجهات الجولة الثامن لبطولة الدوري.