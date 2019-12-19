عاجل.. وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الإسماعيلي (فيديو)

نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في مرمى الإسماعيلي عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 78، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب المكس في الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.

وجاء الهدف بعد عرضية رائعة من محمد هاني ليستقبلها وليد سليمان برأسية رائعة جاءت على يمين محمد مجدي حارس الدراويش.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة بعد خوضه 6 جولات ونجح في الفوز بـ6 مباريات، ونجح لاعبيه في تسجيل 18 هدف، فيما سكن مرماه هدف وحيد كان أمام أسوان عن طريق أوميد أوكري.

الأهلي نجح في الفوز على الحدود.. والإسماعيلي تغلب على نادي مصر

وكان الأهلي نجح في الفوز بصعوبة في الجولة الماضية على حساب حرس الحدود بهدف دون مقابل عن طريق عمرو السولية بعد تصويبة صاروخية، فيما نجح الإسماعيلي في الفوز على نادي مصر بهدف دون مقابل عن طريق العراقي هُمام طارق.