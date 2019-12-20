بذبح عجل.. كهربا يحتفل بانضمامه للأهلي في مصر القديمة (صور)

نشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المنضم إليه حديثا قادما من أفيش البرتغالي، في صفقة انتقال حر، صورة له وهو يذبح عجلا بمسقط رأسه في مصر القديمة، في إطار احتفاله بانضمامه للمارد الأحمر.

وظهر "كهربا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أثناء مسكه لسكين وأمامه العجل المذبوح بمسقط رأسه.

كان الأهلي أتم، في وقت سابق، صفقة التعاقد مع كهربا، ليكون لاعبا في صفوف المارد الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، وسيقيد اللاعب في القائمة الأفريقية وسيلعب مع الأحمر بداية من شهر يناير المقبل.

ويؤدي كهربا حاليا برنامجا تأهيليا لتجهيزه للفترة المقبلة، حيث يحق له المشاركة مع المارد الأحمر بداية من شهر يناير المقبل.