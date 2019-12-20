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فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

10:14 م | الجمعة 20 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
فرج عامر يرد على رئيس الزمالك: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

الزمالك وسموحة

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رد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رئيس الزمالك بعد تحميل "السحر" نتيجة تعادل فريقه خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

وكتب "عامر" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "سموحة.. لا سحر ولا شعوذة".

وكان رئيس الزمالك قد برر تعادل فريقه أمام سموحة مساء اليوم بالسحر، مطالبا الجماهير بعدم مهاجمة اللاعبين.

وقال رئيس الزمالك في حديثه مع الجماهير: "لا تسبوا اللاعبين، الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموالا لإسقاط الزمالك بالسحر".

التعادل رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 14 نقطة في المركز الرابع، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس، بفارق الأهداف.

 

وهاجمت جماهير الزمالك، لاعبي الفريق الأول، بعد التعادل الثاني في الدوري أمام سموحة، حيث واصل الأبيض مسلسل نزيف النقاط.

 ورددت جماهير الزمالك هتافات: "عايزين لاعيبه رجالة"، عقب نهاية المباراة مباشرة، خاصة وأن الأبيض خسر مباراتين وتعادل في مثلهما في الدوري، ليهدر 10 نقاط في صراعه على صدارة الدوري الممتاز.

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