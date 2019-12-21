عاجل.. وفاة إداري الفريق الأول بنادي الزمالك

توفي وليد قاصد إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صباح اليوم، في مستشفى حميات إمبابة، وسيطرت حالة من الحزن على أفراد الجهاز الفني واللاعبين داخل القلعة البيضاء.

كان الزمالك تعادل، أمس، سلبيا دون أهداف أمام سموحة السكندري، في المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، متساويا مع نادي سموحة، الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 14 نقطة، ووصل للمركز الخامس بفارق الأهداف.