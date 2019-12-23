«ساسى» يطلب الرحيل عن الزمالك.. ويمنح النادي فرصة أخيرة لسداد مستحقاته

عقد فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، جلسة مع إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى، وأمير مرتضى، المشرف العام على الفريق، للتشاور والنقاش حول مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة وبحث أزمة مستحقاته الممتدة من فترة طويلة.

وخلال الجلسة نقل «ساسى» لعضو المجلس والمشرف على الكرة أنه يريد الرحيل عن الزمالك دون مشكلات وبالتراضى بسبب الظروف المالية التى يمر بها النادى والتى تحدّث عنها رئيس الزمالك خلال جلسته الأخيرة مع الفريق، مشدداً على أنه لا يريد تكرار ما فعله مواطنه حمدى النقاز الذى فسخ عقده من طرف واحد وانقطع عن المران.

وأوضح «ساسى» أنه يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك وهو ما يمنعه من افتعال أزمة والرحيل عن طريق فسخ العقد، ولكنه يريد الخروج بشكل جيد يُرضى الجميع، ناقلاً حزنه من التصريحات التى خرجت من رئيس النادى والتى تحدّث فيها عن المقابل المادى الذى يحصل عليه ووصفه بالكبير، وأن شخصاً ما كان يتحمله، مؤكداً أنه عندما جاء إلى مصر تعاقد مع نادى الزمالك وليس مع أشخاص.

اللاعب يكشف عن عرضين فى الخليج و«بن شرقى» يبحث عن عقد فى السعودية

وشدد فرجانى ساسى على أنه يمتلك عرضين فى هذا التوقيت أحدهما من الجزيرة الإماراتى والآخر من أهلى جدة، ومنح الزمالك مهلة حتى الأيام المتبقية قبل يناير للرد عليه حول صرف مستحقاته كاملة من عدمه.

وفى نفس السياق، أكد مصدر داخل الفريق أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق، بدأ هو الآخر فى التحرك للرحيل عن النادى وفسخ عقده بسبب تخوفه من عدم الحصول على مستحقاته، وكشف عن تلقيه عرضاً من أجل العودة للوادد المغربى مرة أخرى عقب تألقه فى الفترة الأخيرة، وأنه طلب من وكيل أعماله عدم البت فى العرض، والبحث له عن عقد فى أحد الأندية السعودية.

من ناحية أخرى، رفض مجلس إدارة النادى فكرة التفريط فى اللاعب إسلام جابر فى يناير المقبل بعد العروض العديدة التى وصلت له، سواء من المصرى البورسعيدى أو طلائع الجيش، وشدد المجلس على أن اللاعب لم يشارك فى المباريات الرسمية بشكل مناسب حتى يتم الحكم على مستواه بالإضافة إلى دفع النادى 18 مليون جنيه مقابل ضمه الموسم الماضى، واستحالة اتخاذ قرار برحيله بعد 6 شهور دون الاستفادة به داخل الملعب وتحقيق مكسب فنى ومادى من ورائه.

على جانب آخر، يدخل اليوم الفريق معسكراً مغلقاً فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها غداً الثلاثاء فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى العام على استاد السلام، وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من اللاعبين ضرورة العودة للانتصارات مرة أخرى بعد التعثر خلال المواجهتين السابقتين بالخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل أمام سموحة بدون أهداف، وضرورة مصالحة الجماهير مرة أخرى قبل المواجهة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى المقرر لها يوم السبت المقبل فى الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.