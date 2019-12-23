معلول يحرز رابع أهداف الأهلي في شباك الاتحاد (فيديو)

نجح النادي الأهلي في إحراز رابع أهدافه في شباك الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع كلا الفريقين حاليًا على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف العملاق الأحمر الرابع عن طريق علي معلول، في الدقيقة 73 من زمن المباراة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم طارق مجدي على محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري بسبب لمسة يد.

وكان الأهلي قد تقدم بثلاثية عن طريق أحمد الشيخ، ثم محمد مجدي أفشة، ثم المهاجم المغربي وليد أزارو الذي دخل بديلاً في أحداث الشوط الثاني.