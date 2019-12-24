الزمالك يواصل نزيف النقاط.. ويتعادل أمام الإنتاج الحربي سلبيا (فيديو)

تعادل فريقي الزمالك والإنتاج الحربي سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة، من عمر الدوري المصري، على ملعب السلام.

الشوط الأول لم يشهد أي خطورة واضحة، باستثناء انفراد المغربي بن شرقي، بعد تمريرة من فرجاني ساسي، ولم يستطع بن شرقي في ترجمة الكرة بالشباك، ونجح عامر عامر حارس الإنتاج الحربي، في التصدي للكرة.

الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، كاد أن يحصل طارق حامد على بطاقة حمراء، بعد ضربه للاعب الإنتاج الحربي بدون كرة، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب شيء، ودخل الجهاز الفني للإنتاج في مشادات مع طاقم التحكيم.

الشوط الثاني تبادل الأبيض والإنتاج الحربي الهجمات، لكن لم يشهد الشوط أي خطورة حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

الدقيقة 76 شهدت كرة خطيرة لبامبو بعد نزوله، ولكن اصطدمت في دفاعات الإنتاج، وخرجت للركنية.

الدقيقة 78 شهدت أخطر فرصة للإنتاج الحربي، بعد عرضية لباسم مرسي في كرة خطيرة، ولكن مرت من أمام الجميع، ولم يستغلها باسم مرسي جيدًا.

الدقيقة 79 شهدت فرصة خطيرة للزمالك بعد تمريرة رائعة من فرجاني ساسي، وصلت الكرة ليوسف أوباما الذي أهدرها بطريقة غريبة.

الدقيقة 83 شهدت ركلة ركنية للإنتاج الحربي، على يسار مرمى الزمالك، نفذها محمود عادل بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء بشكل سئ، ليتدخل حكم المباراة سريعا بإحتساب ركلة مرمى نتيجة تخطي الكرة لحدود ملعب المباراة.

الدقيقة 88 شهدت تسديدة خطيرة من مامادوا نياز، ولكن تألق محمد أبوجبل مع الكرة، وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة عشرة في المركز الرابع، فيما رفع الإنتاج رصيده إلى نفس رصيد الزمالك في المركز الخامس.