الأهلى يحسم قائمة المستبعدين.. ويعالج «صبحى» إلكترونياً

تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، اجتماعاً هاماً مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى عقب مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى، والمقررة السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، لبحث مصير اللاعبين الراحلين عن الفريق فى يناير المقبل.

وتناقش لجنة التخطيط المدير الفنى حول بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم الحاجة لهم فى الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة الرباعى صالح جمعة وصلاح محسن وحسين السيد والأنجولى جيرالدو دا كوستا، والذين لا يعتمد عليهم المدير الفنى فى المباريات طوال الفترة الأخيرة.

اتجاه لبقاء «حمدى».. خيارات أمام «جمعة ومحسن والسيد وجيرالدو» للإعارة أو البقاء دون مشكلات.. «فايلر» يشيد بالفوز على الاتحاد.. ويؤكد: بطولة الدورى ليست ضعيفة

ويسبق اجتماع لجنة التخطيط جلسة خاصة مع الرباعى لمعرفة موقفهم من الخروج على سبيل الإعارة أو البقاء فى الفريق خلال الفترة المقبلة شريطة عدم افتعال أى أزمات من الجلوس على دكة البدلاء طوال الموسم المقبل، وتأتى هذه الجلسة لوضع النقاط على الحروف داخل الفريق، خاصة فى ظل تلقى النادى أكثر من عرض للرباعى للحصول على خدماتهم حتى نهاية الموسم الجارى.

فى سياق متصل، دخل عمار حمدى، لاعب الفريق، حسابات السويسرى رينيه فايلر، حيث تمسك المدرب السويسرى ببقاء اللاعب فى الفريق وعدم إعارته للأندية التى طلبت الحصول على خدماته فى يناير المقبل وعلى رأسها الاتحاد السكندرى وإنبى.

فى سياق آخر، ينتظر رمضان صبحى، لاعب الفريق، وصول تقارير طبية من ألمانيا حول حالته لمعرفة التشخيص الخاص بإصابته التى تعرض لها مؤخراً فى العضلة الخلفية والتى يغيب عن الملاعب بسببها 6 أسابيع، وذلك بعدما قام الجهاز الطبى بإرسال أشعة اللاعب إلى أحد الأطباء المتخصصين فى ألمانيا، وتصل التقارير اليوم الأربعاء، إلكترونياً عبر الإنترنت لتحديد حجم الإصابة وطريقة العلاج المناسبة وموعد عودته أيضاً للتدريبات، والمشاركة فى المباريات.

فى سياق آخر، يواصل الفريق تدريباته اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة فريق بلاتينيوم الزيمبابوى، وبدأ الجهاز الفنى فى مشاهدة أجزاء مباريات لفريق بلاتينيوم لدراسته جيداً وتحديد نقاط القوة والضعف وتحديد أبرز لاعبيه.

من جانبه، أكد رينيه فايلر، المدير الفنى، أن فريقه حقق فوزاً مهماً على فريق كبير بحجم الاتحاد السكندرى الذى يعد من أفضل فرق الدورى هذا الموسم، قائلاً: «عندما نفوز بأربعة أهداف على فريق بحجم الاتحاد، فلا بد أن نكون سعداء، حافظنا على شباكنا وهو أمر يسعدنا، الربع الساعة الأولى من المباراة استحوذنا على الكرة، وقبل نهاية الشوط نجحنا فى تسجيل هدف التقدم وبعد الهدف الثانى المباراة انتهت نظرياً».

وأكد «فايلر» أن بطولة الدورى ليست ضعيفة، وهناك فرق قوية فى المسابقة، ولكن لا يجب أن نقارن الدورى المحلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى تجمع أفضل الفرق فى أفريقيا بشكل عام، وأشاد السويسرى بأيمن أشرف، مؤكداً أنه لاعب جيد، وكرة القدم أصبحت تعتمد على الجانب البدنى، مشيراً إلى أنه سعيد بأدائه، ولكن بشكل عام المدافع يحصل على إنذارات أكثر من أى لاعب فى مركز آخر، وشدد المدير الفنى على أن كل لاعب فى الأهلى يجب أن يبذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى أفضل مستوى، مؤكداً أنه سعيد بتسجيل وليد أزارو هدفاً فى المباراة، مؤكداً أنه لا يوجد فى الفريق لاعب أساسى وآخر احتياطى، وجميع اللاعبين فى حساباته والفرصة متاحة أمام الجميع.