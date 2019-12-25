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مكالمة "لم الشمل".. تفاصيل حديث رئيس الزمالك مع اللاعبين بعد تعادل الإنتاج الحربي

12:52 م | الأربعاء 25 ديسمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
مكالمة "لم الشمل".. تفاصيل حديث رئيس الزمالك مع اللاعبين بعد تعادل الإنتاج الحربي

الزمالك والإنتاج

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حرص رئيس نادي الزمالك، على توجيه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا، والتعادل مع الإنتاج الحربي.

وقام رئيس نادي الزمالك بإجراء اتصال هاتفي باللاعبين عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، في مكالمة جماعية، من أجل التأكيد على مساندته لهم وأن مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل.

وقال رئيس النادى للاعبين، إن عليهم عدم الالتفات لأي انتقادات لهم وأنه يثق في قدرتهم على تخطي تلك النتائج، ويقدم كامل الدعم لهم.

ووجه رئيس الزمالك الحديث إلى قادة اللاعبين في الفريق وأصحاب الخبرات، للم الشمل قبل المباراة الهامة لمصالحة جماهير الزمالك، والرد على أي انتقادات بأنهم يقاتلون لأداء ما عليهم لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي.

وطالبهم بالعودة من زامبيا بحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو استعادة اللقب الأفريقي بكامل الدعم للاعبين والجهاز الفني.

ويلعب الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت البعثة فجر اليوم في طريقها للوصول لزامبيا لخوض اللقاء.

وتعادل فريقا الزمالك والإنتاج الحربي سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة، مساء أمس، على ملعب السلام.

 وواصل الزمالك، نزيف النقاط لكنه حافظ على المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بنفس رصيد النقاط مع الإنتاج الحربي، الذي يحتل المركز الخامس.

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