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بهذه الطريقة.. كهربا يعلق على مشاركته الأولى في التدريبات الجماعية للأهلي

05:49 م | الأربعاء 25 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
بهذه الطريقة.. كهربا يعلق على مشاركته الأولى في التدريبات الجماعية للأهلي

كهربا

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علق محمود كهربا لاعب الأهلي على مشاركته في التدريبات الجماعية لأول مرة، منذ انضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فسخ عقده مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ونشر كهربا صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر فيها خلال المران وعلق قائلًا: "ابتسم".

وخاض محمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للنادي الأهلي تدريبه الأول مع لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

وخضع لاعبو الفريق الأحمر لتدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وذلك بالجري حول الملعب، وتدريبات آخرى داخل صالة الجيمانزيوم، للتخلص من حالة الإجهاد.

ويلتقي المارد الأحمر مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي، يوم السبت المقبل، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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