الأهلى فى معسكر مغلق لـ"بلاتينيوم".. وتحفظات على علاج "صبحى" بالخارج

تقرير مراقب لقاء النجم وراء تخفيف عقوبة أيمن أشرف.. انقسام حول مصير صالح جمعة.. وبطل زيمبابوى يتدرب فى السلام

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الرابعة عصر اليوم استعداداً لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء غد على استاد السلام فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وعقب المران يدخل الفريق معسكراً مغلقاً فى أحد فنادق القاهرة، ويتوجه رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، إلى استاد السلام لحضور المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء مع أحد لاعبى الفريق.

ويخصص المدرب السويسرى خلال مران اليوم فقرة للمهاجمين مروان محسن ووليد أزارو وأجايى تعتمد على سرعة إنهاء الهجمة، والتركيز أمام المرمى واستغلال أنصاف الفرص لتحقيق فوز كبير على بطل زيمبابوى ومواصلة سلسلة الانتصارات، ويحسم المدير الفنى تشكيل الفريق للمباراة، حيث ينوى عدم إجراء تغييرات كثيرة على تشكيل الفريق الأخير الذى خاض به مباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى وفاز برباعية نظيفة، باستثناء إمكانية عودة أحمد فتحى للجهة اليمنى، فى ظل حالة الانسجام الكبيرة التى ظهرت على اللاعبين.

ويعقد الجهاز الفنى محاضرة للاعبين مساء اليوم لشرح طريقة لعب بطل زيمبابوى وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، والاستقرار على الخطة التى سيخوض بها المباراة، وبعض الأمور الخاصة بالمباراة لضمان خروج المباراة لبر الأمان، وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة «فايلر» بعد التأكد من مشاركة أيمن أشرف فى لقاء بلاتينيوم بعد خطاب أرسله «كاف» للنادى بتخفيف العقوبة على اللاعب بإيقافه مباراة واحدة بعدما أثبت تقرير مراقب المباراة أن أيمن أشرف لم يستحق الطرد المباشر خلال لقاء النجم الساحلى.

الجهاز الطبي ينصح بعدم سفر رمضان صبحي للعلاج

على جانب آخر، نصح الجهاز الطبى بعدم سفر رمضان صبحى للعلاج فى الخارج، مؤكداً أن الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الخلفية لا تستدعى السفر، وتحتاج لبرنامج تأهيلى ناجح، وأن سفر اللاعب لن يعجل فى عودته للملاعب.

فى سياق متصل، سادت حالة من الانقسام الشديد داخل النادى حول موقف صالح جمعة، لاعب الفريق، حيث تعالت أصوات داخل النادى بعدم التفريط فيه خوفاً من الانتقال للزمالك، فيما طالبت أصوات داخل لجنة التخطيط بضرورة خروج اللاعب للإعارة فقط وليس للبيع حتى لا يكون الطريق أمامه ممهداً للانتقال للغريم التقليدى، ومن المنتظر أن يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى، جلسة خاصة مع الجهاز الفنى ولجنة التخطيط لحسم مصير اللاعب من البقاء أو رحيله.

على الجانب الآخر، يخوض فريق بلاتينيوم الزيمبابوى تدريبه الرئيسى فى التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء، ويركز بطل زيمبابوى خلال تدريب اليوم على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة التى ينوى تنفيذها فى مباراة السبت.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على حضور مران فريق الكرة أمس، فى إطار استعداداته لمباراته القادمة والمهمة أمام فريق بلاتينيوم الزيمبابوى، وذلك لتحفيز اللاعبين، ورفع معنوياتهم، والتأكيد على المساندة الكاملة للفريق وجهازه الفنى فى مشواره الأفريقى لاستعادة اللقب القارى للأهلى وجماهيره، وعقد رئيس النادى جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على توفير كافة احتياجات الفريق، واستعداداته للمرحلة المقبلة.