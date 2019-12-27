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خاص.. سر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي 48 ساعة

10:51 م | الجمعة 27 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
خاص.. سر غياب صالح جمعة عن مران الأهلي 48 ساعة

صالح جمعة لاعب الأهلي

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب غياب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق عن تدريبات الفريق خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت" إن صالح جمعة يعاني من نزلة برد شديدة منذ أول أمس.

وأوضح أن صالح جمعة حضر التدريب أمس وخضع لفحص طبي من قبل خالد محمود، طبيب الفريق، الذي أكد معاناة اللاعب من نزلة برد وأكد صعوبة مشاركته في التدريبات.

وتابع أن اللاعب خضع لفحص طبي صباح اليوم أيضا ولم يخض أي تدريبات أيضا.

صالح جمعة استبعد من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز

جدير بالذكر استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز والمقرر لها غدا السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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