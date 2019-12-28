الزمالك يعود من زامبيا بـ"نقطة" بعد التعادل مع زيسكو في دوري الأبطال (فيديو)

تعادل الزمالك مع نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف الأول مصطفى محمد في الدقيقة 72، عن طريق إرسال عبد الشافي تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، حولها مصطفى محمد برأسية داخل الشباك، وسجل لزيسكو كوادري كولا في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط، ويظل في وصافة المجموعة، بينما يرفع زيسكو رصيده إلى نقطتين، ويرتقي للمركز الثالث.

ويعد مصطفى محمد هداف فريق الزمالك بدوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف وفي المركز الثاني أشرف بن شرقي مهاجم الفريق بـ4 أهداف.