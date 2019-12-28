إصابة سعد سمير في مباراة الأهلي وبلاتينيوم بعد تقدم الأحمر (فيديو)

مرت 15 دقيقة، من مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، بتقدم الأحمر بهدف دون مقابل، عن طريق وليد سليمان، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

في الدقيقة الـ4، أهدر أحمد الشيخ هجمة خطيرة، بعد هجمة منظمة وتمريرات قصيرة تصل لأحمد الشيخ داخل منطقة جزاء بلاتينيوم، يسددها ضعيفة بيسراه يتصدى لها حارس بلاتينيوم ويضيع هدف محقق من الأهلي.

في الدقيقة الـ8، شهدت الهدف الأول للأهلي عن طريق رأسية وليد سليمان، حيث جاء الهدف بعد عرضية من الجانب الأيسر أرسلها علي معلول، وقابلها وليد سليمان، بضربة رأسية سكنت على يسار حارس بلاتينيوم إلى داخل الشباك.

الدقيقة 11، شهدت فرصة للأهلي، بعد تمريرة لوليد سليمان، داخل منطقة جزاء الأهلي عند وليد أزارو، لكن الدفاع يتصدى للكرة.

في الدقيقة 13، توقفت المباراة لإصابة سعد سمير، ويسقط على أرض الملعب، والجهاز الطبي يدخل لعلاجه.

في الدقيقة 15، شهدت خروج سعد سمير، ونزول رامي ربيعة، بدلًا منه بسبب الإصابة.