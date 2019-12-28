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عاجل.. وليد سليمان يسجل ثاني أهداف الأهلي في مرمى بلاتينيوم (فيديو)

10:26 م | السبت 28 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. وليد سليمان يسجل ثاني أهداف الأهلي في مرمى بلاتينيوم (فيديو)

وليد سليمان لحظة إحرازه الهدف

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نجح النادي الأهلي في إحراز ثاني أهدافه في شباك بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز ثاني أهداف العملاق الأحمر، وليد سليمان، في الدقيقة 69، من ركلة جزاء.

ويتربع الهلال السوداني في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن النجم الساحلي التونسي الذي يتساوى معه بنفس الرصيد.

    

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت، فيما تذيل بلاتينيوم ستارز ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

  

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